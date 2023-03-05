Як змінювались зарплати та популярні вакансії в 2022 та 2023 (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювались зарплати та популярні вакансії в 2022 та 2023 (інфографіка) Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Зміни бізнес-напрямків на тлі нових економічних реалій, виїзду працездатного населення, оптимізації бізнес-процесів, скорочення персоналу та інші фактори призвели до змін у попиті на фахівців.

Про це йдеться в матеріалі rabota.ua.

Основні зміни відбулися у попиті на робітничі спеціальності. Значно зріс попит на продавців, водіїв, провізорів, вантажників тощо. Які професії зараз найбільш затребувані та скільки платять фахівцям — дивіться нижче.

Значних змін у заробітних платах не відбулося, незважаючи на високий рівень інфляції в країні. У 2022-му інфляція склала 27%, при цьому заробітні плати зросли тільки на 12%, і то не скрізь. Згідно з опитуванням, проведеним нами наприкінці минулого року, лише 10% компаній проіндексували заробітні плати співробітників пропорційно до рівня інфляції.

В основному це компанії з IT-сектору, агропромислового комплексу та експортно-орієнтованих виробництв. Інші ж компанії, згідно з опитуванням, змогли лише повернути зарплати персоналу на довоєнний рівень після низки скорочень на початку 2022 року.

Дистанційна робота під час війни

Кількість вакансій віддаленої роботи до війни була не дуже великою і становила не більше 5% від загальної кількості вакансій на ринку. Те, що віддалена робота стає все більш актуальною, свідчать цифри і частка кількості вакансій з можливістю віддаленої роботи в загальній структурі ринку.

Топ-5 професій віддаленої роботи в Україні на robota.ua наразі має такий вигляд:

оператор кол-центру

веб-розробник

спеціаліст техпідтримки

інтернет-маркетолог

копірайтер.

Зараз багато роботодавців позитивно ставляться до віддаленої та гібридної роботи, тому цілком можливо, що у майбутньому все більше професій можна буде опанувати віддалено.

Прогноз

У найближчі пів року ринок праці не зазнає суттєвих змін. Це буде так само ринок роботодавця з конкуренцією 3-5 осіб на місце. Кількість вакансій може коливатися в рамках плюс-мінус 12-15% від рівня, що існує, структура бізнес-напрямків та професій залишиться незмінною.

Заробітні плати будуть підвищуватися, але їхнє зростання буде вкрай повільним. На ринку так само збережеться невеликий дефіцит лінійних фахівців (продавці, касири, вантажники, комплектувальники, робочі виробництв тощо), а також зʼявиться попит на Digital-маркетологів (оскільки бізнес стає омніканальним), будівельників, логістів та розробників.

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