Сервіс доставки Glovo відновив бізнес на 90% довоєнного рівня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сервіс доставки Glovo відновив бізнес на 90% довоєнного рівня

Фондовий ринок
41
На кінець 2022 року компанія Glovo працювала у 38 містах України і відновила бізнес на 90% довоєнного рівня.
Про це в інтерв’ю Асоціації рітейлерів України повідомила генеральний директор Glovo Марина Павлюк.
«З кожним тижнем ми бачимо, що партнери хочуть працювати, відкриваються нові заклади. Зараз у нас більше ресторанів, ніж було у довоєнний період. На кінець 2022 року Glovo уже зміг відновити бізнес на 90% довоєнного рівня», — розповіла Павлюк.
За її словами, сервіс вже працює в 38 містах України, у п’яти з яких компанія розпочала роботу вже після повномасштабного вторгнення.
«Так, восени ми повернулись до Харкова, а в грудні відновили роботу в Миколаєві. Навіть за умов повномасштабного вторгнення Glovo з’явився у п’яти нових містах на заході України. Деякі партнери вимушені були перемістити свої бізнеси, багато наших користувачів тимчасово виїжджали західніше з питань безпеки, і ми бачили, як зростав попит на наші послуги», — сказала директор.
Готується Glovo і до відновлення роботи у Херсоні.
Нині серед 25 країн присутності сервісу український ринок залишається в п‘ятірці лідерів за обсягом бізнесу і, як зазначила Павлюк, є пріоритетним для головного офісу Glovo.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.