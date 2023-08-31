Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві: вартість по районах — Finance.ua

Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві: вартість по районах
Найдешевше орендувати квартиру станом на кінець серпня в Києві можна в Деснянському районі — у середньому 10 000 гривень. Найдорожчим залишається Печерський район. Там оренда житла коштує близько 56 тисяч гривень на місяць.
Про це свідчать дані Dim. ria.
Ціни на оренду квартир відрізняються в залежності від районів столиці. Вартість орендованого житла (гривень за об'єкт) серед усіх варіантів квартир розподілилась таким чином:
- Голосіївський район — 44 944 грн;
- Дарницький район — 28 240 грн;
- Деснянський район — 10 000 грн;
- Дніпровський район — 35 581 грн;
- Оболонський район — 33 258 грн;
- Печерський район — 56 180 грн;
- Подільський район — 44 944 грн;
- Святошинський район — 18 502 грн.
- Солом’янський район — 33 708 грн;
- Шевченківський район — 49 775 грн.
Ціни за кількістю кімнат
Якщо ж виділити вартість оренди у кожному районі за кількістю кімнат, експерти озвучили такі середні цінники:
Дарницький:
- однокімнатна квартира коштує 16 517 грн,
- двокімнатна — 24 345 грн,
- трикімнатна — 37 453 грн,
- чотирикімнатна — 70 524 грн.
Дніпровський:
- однокімнатна — 17 940 грн,
- двокімнатна — 29 963 грн,
- трикімнатна — 37 491 грн,
- чотирикімнатна — 61 798 грн.
Деснянський:
- однокімнатна — 7 790 грн,
- двокімнатна — 10 487 грн,
- трикімнатна — 11 011 грн,
- чотирикімнатна — 31 461 грн.
Голосіївський:
- однокімнатна — 29 888 грн,
- двокімнатна — 37 453 грн,
- трикімнатна — 52 434 грн,
- чотирикімнатна — 109 700 грн.
Солом’янський:
- однокімнатна — 21 948 грн,
- двокімнатна — 29 963 грн,
- трикімнатна — 37 453 грн,
- чотирикімнатна — 143 071 грн.
Святошинський:
- однокімнатна квартира коштує 13 933 грн,
- двокімнатна — 18 989 грн,
- трикімнатна — 22 996 грн,
- чотирикімнатна — 32 772 грн.
Оболонський:
- однокімнатна — 22 996 грн,
- двокімнатна — 29 963 грн,
- трикімнатна — 39 850 грн,
- чотирикімнатна — 134 457 грн.
Подільський:
- однокімнатна — 26 105 грн,
- двокімнатна — 37 453 грн,
- трикімнатна — 48 689 грн,
- чотирикімнатна — 141 198 грн.
Печерський:
- однокімнатна — 35 581 грн,
- двокімнатна — 44 944 грн,
- трикімнатна — 63 670 грн,
- чотирикімнатна — 106 030 грн.
Шевченківський:
- однокімнатна — 31 648 грн,
- двокімнатна — 33 708 грн,
- трикімнатна — 52 434 грн,
- чотирикімнатна — 66 517 грн.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:
Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠
Поділитися новиною