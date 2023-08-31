Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві: вартість по районах — Finance.ua

Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві: вартість по районах Сьогодні 17:06 — Нерухомість

Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві: вартість по районах

Найдешевше орендувати квартиру станом на кінець серпня в Києві можна в Деснянському районі — у середньому 10 000 гривень. Найдорожчим залишається Печерський район. Там оренда житла коштує близько 56 тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду квартир відрізняються в залежності від районів столиці. Вартість орендованого житла (гривень за об'єкт) серед усіх варіантів квартир розподілилась таким чином:

Голосіївський район — 44 944 грн;

Дарницький район — 28 240 грн;

Деснянський район — 10 000 грн;

Дніпровський район — 35 581 грн;

Оболонський район — 33 258 грн;

Печерський район — 56 180 грн;

Подільський район — 44 944 грн;

Святошинський район — 18 502 грн.

Солом’янський район — 33 708 грн;

Шевченківський район — 49 775 грн.

Ціни за кількістю кімнат

Якщо ж виділити вартість оренди у кожному районі за кількістю кімнат, експерти озвучили такі середні цінники:

Дарницький:

однокімнатна квартира коштує 16 517 грн,

двокімнатна — 24 345 грн,

трикімнатна — 37 453 грн,

чотирикімнатна — 70 524 грн.



Дніпровський:

однокімнатна — 17 940 грн,

двокімнатна — 29 963 грн,

трикімнатна — 37 491 грн,

чотирикімнатна — 61 798 грн.

Деснянський:

однокімнатна — 7 790 грн,

двокімнатна — 10 487 грн,

трикімнатна — 11 011 грн,

чотирикімнатна — 31 461 грн.



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Голосіївський:

однокімнатна — 29 888 грн,

двокімнатна — 37 453 грн,

трикімнатна — 52 434 грн,

чотирикімнатна — 109 700 грн.

Солом’янський:

однокімнатна — 21 948 грн,

двокімнатна — 29 963 грн,

трикімнатна — 37 453 грн,

чотирикімнатна — 143 071 грн.

Святошинський:

однокімнатна квартира коштує 13 933 грн,

двокімнатна — 18 989 грн,

трикімнатна — 22 996 грн,

чотирикімнатна — 32 772 грн.

Оболонський:

однокімнатна — 22 996 грн,

двокімнатна — 29 963 грн,

трикімнатна — 39 850 грн,

чотирикімнатна — 134 457 грн.

Подільський:

однокімнатна — 26 105 грн,

двокімнатна — 37 453 грн,

трикімнатна — 48 689 грн,

чотирикімнатна — 141 198 грн.

Печерський:

однокімнатна — 35 581 грн,

двокімнатна — 44 944 грн,

трикімнатна — 63 670 грн,

чотирикімнатна — 106 030 грн.

Шевченківський:

однокімнатна — 31 648 грн,

двокімнатна — 33 708 грн,

трикімнатна — 52 434 грн,

чотирикімнатна — 66 517 грн.

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