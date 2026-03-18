Скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка)

66% опитаних мають вдома котів
66% опитаних мають вдома котів
Утримання домашніх улюбленців стає значною частиною сімейних витрат. Корм, медичне обслуговування, аксесуари та іграшки потребують регулярних витрат, а ринок товарів для тварин в Україні продовжує зростати.
Про це йдеться в аналітиці мережї зоомаркетів і грумінг-салонів MasterZoo.

Популярність домашніх улюбленців та структура витрат

За даними Euromonitor International 2025, в Україні налічується 17,7 млн домашніх улюбленців, з яких понад 66% — коти. Популяції птахів, рептилій, гризунів і риб поступово відновлюються до довоєнного рівня.
Сьогодні 28% родин мають котів, а 17% — собак.
Водночас культура догляду за тваринами, зокрема правильне харчування, ще формується: лише 41% котів і 8% собак споживають готовий корм, решта отримують їжу зі столу.
Скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка)
Середні витрати на домашніх улюбленців

  • Найбільше витрачають на собак — у середньому 17 200 грн на рік.
  • На тераріумних мешканців — 16 700 грн.
  • Котів — 15 300 грн.
  • Найменші витрати — на гризунів, до 12 300 грн на рік.
Попри те, що Україна залишається «котячою країною», витрати на собак на 12% вищі через частіше придбання амуніції, одягу та товарів для активного відпочинку.
При цьому аналітика показує, що для котів купують на 45% більше товарів, переважно завдяки різноманітним форматам корму для одного прийому їжі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
