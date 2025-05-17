Baidu розробляє ШІ-перекладач для тварин — Finance.ua

Baidu розробляє ШІ-перекладач для тварин
Baidu подала патентну заявку до Національного управління інтелектуальної власності Китаю на систему, що обробляє й аналізує вокалізації тварин, їхню поведінку та фізіологічні сигнали. ШІ-алгоритм визначатиме емоційний стан тварини та інтерпретуватиме його у фрази, які зрозумілі людині.
Про це повідомляє Reuters.
У патенті зазначено, що такий підхід дозволить глибше розуміти наміри домашніх тварин та «підвищить ефективність міжвидової комунікації».
Baidu також підкреслює потенціал технології у сфері догляду за тваринами, ветеринарії та взаємодії з дикими видами.
Система складається з трьох рівнів:
- збір даних про вокалізації, рухи й стан здоров’я;
- аналіз ШІ для виявлення емоцій — від тривоги до радості;
- семантичне зіставлення цих емоцій зі змістовними людськими повідомленнями.
У коментарі для Reuters компанія підтвердила справжність заявки, але наголосила, що технологія ще не перетворена на продукт.
Тим часом новина викликала жваву дискусію в китайських соцмережах — користувачі з ентузіазмом і скепсисом обговорюють перспективи «перекладу гавкання».
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