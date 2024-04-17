Скільки українських компаній мають плани на наступні 2 роки — дослідження
У березні 2023 року понад 60% українських компаній мали плани на наступні 2 роки. Це найвищий показник з жовтня 2022.
Такий висновок можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у березні 2024-го.
У березні частка компаній, що не можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, опустилась нижче 40% (до 39,4%). Тобто частка тих, хто планує свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%. Це найвищий показник з початку проведення щомісячних опитувань бізнесу під час війни — тобто з жовтня 2022.
Також у березні частка тих, хто планує звузити діяльність протягом наступних 2 років, зменшилась майже у 2,5 рази — до 2,8%. Зросла частка підприємств, які планують залишити поточні показники діяльності: із 69,8% до 79,6%.
Разом з тим у березні незначним чином зросла частка підприємств, які не змогли надати відповідей щодо своїх очікувань фінансової-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічної ситуації на наступні 6 місяців. Утім, з серпня 2023 ці показники залишаються нижчими за 20%.
Нагадаємо, за даними Держстату, за перший квартал 2024 року кількість бізнесів, які отримали судові рішення щодо банкрутств, складає 192 випадки. Найбільша кількість серед них — кожний третій банкрут — юридичні особи, які працюють у торгівлі та надають послуги ремонту транспорту — 36,5%. Це стосується як оптової, так і роздрібної торгівлі, а також ремонтів автомобілів та мотоциклів.
Майже 19 тис. компаній переїхали від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області.
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