Скільки Україні коштує утримання зарубіжних дипломатичних установ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки Україні коштує утримання зарубіжних дипломатичних установ

85
Скільки Україні коштує утримання зарубіжних дипломатичних установ
Скільки Україні коштує утримання зарубіжних дипломатичних установ
Україні під час війни як ніколи важливо мати сильне представництво за кордоном, щоб доводити до світу свою позицію, виборювати військову допомогу, наполягати на необхідності покарати росію за агресію. Крім того, у різних країнах світу нині живуть мільйони українців, чиї права та інтереси треба захищати.
«Слово і діло» розібралося, скільки це коштує державі: яке фінансування з бюджету виділяється на роботу зарубіжних дипломатичних установ: посольств, постійних представництв та місій при міжнародних організаціях, консульств.
У 2014 році Україна витратила на роботу закордонних дипломатичних установ 1,09 млрд гривень. На зарплати співробітникам пішло лише 0,02 млрд.
Читайте також
У 2015 році витрати різко зросли: на 79,8% - до 1,96 млрд гривень. При цьому сума, передбачена на оплату праці, не змінилася.
У 2016 році фінансування закордонних дипустанов становило 2,25 млрд гривень (+14,8%), у тому числі 0,06 млрд на зарплати.
У 2017 році витрати на дипломатичні установи за кордоном зросли на третину — до 3,01 млрд гривень, у тому числі 0,11 млрд на оплату праці.
Скільки Україні коштує утримання зарубіжних дипломатичних установ
У 2018 році на посольства, консульства та інші представництва України за кордоном витратили 3,37 млрд гривень (+12%), у тому числі 0,17 млрд на зарплати. В 2019 році витрати вперше за кілька років скоротили: на 1,5% - до 3,32 млрд гривень. На зарплати було 0,18 млрд.
У 2020 році, незважаючи на пандемію, фінансування зарубіжних дипломатичних установ збільшилося на 4,2% (до 3,46 млрд гривень), у 2021 році — на 22,5% (до 4,24 млрд).
Читайте також
В 2022 році витрати знизилися на 5,4% - до 4,01 млрд гривень, у тому числі 0,26 млрд на оплату праці.
Але вже в 2023 році фінансування закордонних дипустанов збільшили на 58,4% - до 6,35 млрд гривень. Щоправда, видатки на зарплати знизилися до 0,23 млрд.
У бюджеті-2024 на представництва було закладено 7,15 млрд гривень (+12,6%). Цього року на закордонні дипломатичні установи планують витратити 6,74 млрд гривень (-5,7%), у тому числі 0,6 млрд на зарплати.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.