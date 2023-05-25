Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи

Особисті фінанси
43
Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи
Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи
Згідно з дослідженням аналітичного центру Gremi Personal, понад 80% польських компаній працевлаштовують громадян України.
У більш ніж третині компаній частка працевлаштованих українців коливається в межах 10−20% від загальної кількості персоналу. Опитування показало, що 43% респондентів зазначили у своїх відповідях, що українці в їхніх компаніях працюють як на висококваліфікованих, так і на низькокваліфікованих посадах.
Майже п’ята частина компаній (18%) працевлаштовує висококваліфікованих громадян України. Стільки ж компаній декларують, що наймають некваліфікованих українських працівників.

Адаптація

Більшість респондентів (66%) заявили, що працівники з України швидко адаптувалися до нових умов роботи і не мали труднощів з акліматизацією. У випадку 7% компаній громадяни України відчули такі труднощі, але незначною мірою, і лише 2% - значною мірою.
Громадяни України зараз складають майже 10 відсотків польського населення, з яких понад 7 відсотків є працездатними.
Нагадаємо, ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей на ринку праці (середні місячні зарплати підраховані при умові шестиденного робочого тижня):
Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи

Довідка Finance.ua:

  • Позитивні зміни очікують на українців, які перебувають із дітьми в Польщі. З наступного року біженці зможуть отримувати збільшену допомогу на дитину за програмою «‎500+». Виплати зростуть до 800 злотих на місяць.
  • Середній рівень оплати праці сезонних робітників у Польщі в першій половині 2023 року зріс на 10% порівняно з минулим роком. Це пов’язано з підвищенням мінімальної зарплати до 3410 злотих на місяць (30 200 грн).
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.