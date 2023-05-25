Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи — Finance.ua

Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Скільки українців працює в Польщі: адаптація та місця роботи

Згідно з дослідженням аналітичного центру Gremi Personal, понад 80% польських компаній працевлаштовують громадян України.

У більш ніж третині компаній частка працевлаштованих українців коливається в межах 10−20% від загальної кількості персоналу. Опитування показало, що 43% респондентів зазначили у своїх відповідях, що українці в їхніх компаніях працюють як на висококваліфікованих, так і на низькокваліфікованих посадах.

Майже п’ята частина компаній (18%) працевлаштовує висококваліфікованих громадян України. Стільки ж компаній декларують, що наймають некваліфікованих українських працівників.

Адаптація

Більшість респондентів (66%) заявили, що працівники з України швидко адаптувалися до нових умов роботи і не мали труднощів з акліматизацією. У випадку 7% компаній громадяни України відчули такі труднощі, але незначною мірою, і лише 2% - значною мірою.

Громадяни України зараз складають майже 10 відсотків польського населення, з яких понад 7 відсотків є працездатними.

Нагадаємо, ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей на ринку праці (середні місячні зарплати підраховані при умові шестиденного робочого тижня):

Довідка Finance.ua:

Позитивні зміни очікують на українців, які перебувають із дітьми в Польщі. З наступного року біженці зможуть отримувати збільшену допомогу на дитину за програмою «‎500+». Виплати зростуть до 800 злотих на місяць.

Середній рівень оплати праці сезонних робітників у Польщі в першій половині 2023 року зріс на 10% порівняно з минулим роком. Це пов’язано з підвищенням мінімальної зарплати до 3410 злотих на місяць (30 200 грн).



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uamedia За матеріалами:

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