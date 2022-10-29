Скільки українців донатять на ЗСУ (опитування) — Finance.ua

Скільки українців донатять на ЗСУ (опитування) Вчора 13:17 — Особисті фінанси

Скільки українців донатять на ЗСУ (опитування), myc.news

51% опитаних українців регулярно або час від часу донатять — переказують кошти благодійним фондам або на окремі волонтерські збори. Роблять це регулярно 10% опитаних, а час від часу — 41%. Дуже рідко донатять 23%, зробили це лише один раз — 12%, а ніколи цього не робили — 13% опитаних.

Про це свідчить опитування Суспільного.

При цьому всі вікові групи, групи за статтю чи розміром населеного пункту статистично не відрізняються у своїх відповідях. Єдине виключення — населені пункти з населенням менше 50 тисяч жителів рідше, ніж великі міста, донатять саме на регулярній основі (8% у невеликих містах проти 13% у великих).

Найпоширеніші види допомоги від населення за останні 3 місяці — грошова підтримка військових та гуманітарна підтримка людей, які постраждали від війни (це передача одягу та речей для ВПО та донати в фонди та на окремі збори на потреби ЗСУ).

Донати на цивільне населення (не ВПО) чи тварин зараз користуються меншою підтримкою.

12% опитаних українців при цьому за останні три місяці були залучені до волонтерської роботи (організація зборів, плетіння маскувальних сіток тощо).

Щодо найпоширеніших видів підтримки:

26% опитаних передавали одяг, предмети першої необхідності до волонтерських центрів, пунктів збору або окремим ВПО (серед жінок ця частка більше — 32%, ніж серед чоловіків — 19%).

25% робили грошові перекази в недержавні фонди підтримки армії. Підтримка саме недержавних фондів сильніша серед молоді 18-24 років (їх частка 37%) та в містах з населенням 50 тисяч і більше (їх частка 33%, коли в містах менше 50 тисяч жителів ця частка становить 18%).

24% робили грошові перекази в державні фонди підтримки армії і опитані українці радше одностайні в цьому — немає статистичних відмінностей по групам за статтю, віком чи розміром населеного пункту, хто б підтримував такі фонди більше або менше.

23% переказували гроші на волонтерські збори на потреби окремих бригад чи військових(цей напрям допомоги більше розповсюджений у містах населенням 50 тисяч жителів та більше, їх частка становить 27%, коли в містах з населенням менше 50 тисяч — 20%).

Інші види допомоги: 18% купували продукти та залишали їх у спеціальних кошиках в магазинах, 15% переказували гроші на картку або збір на потреби окремих цивільних (на лікування, відбудову житла, квитки виїхати тощо), 6% робили грошові перекази в фонди та організації з підтримки населення (переселенців, літніх людей, дітей, хворих тощо), а 4% робили грошові перекази в фонди підтримки тварин або зоопарків.

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