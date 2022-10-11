Притула повідомив, що українці за добу задонатили на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих (відео) — Finance.ua
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Притула повідомив, що українці за добу задонатили на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих (відео)

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Сергій Притула повідомив на сторінці у Facebook, що українці за добу задонатили на дрони-камікадзе RAM II UAV 352 млн гривень замість 100 млн запланованих. Збір тривав до 12 години дня, зараз збір завершено.
Нагадаємо, раніше співзасновник Монобанку Олег Гороховський повідомив, що вже понад 700 000 українців поповнили вчора «Банки помсти» Сергія Притули, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова, відкриті у Монобанку. Загальна сума, яка надійшла лише на ці три банки, перевищила 255 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • У пoнeдiлoк, 10 жoвтня, пiд чac мacoвaнoгo рociйcькoгo oбcтрiлy вciєї тeритoрiї Укрaїни, вoлoнтeр Ceргiй Cтeрнeнкo aнoнcyвaв вeликий збiр нa збрoю для ЗCУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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