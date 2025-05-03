Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита

Фондовий ринок
28
Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита
Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита
Американська асоціація дистриб’юторів і роздрібних продавців взуття закликала президента США Дональда Трампа скасувати мита на взуття, попереджаючи про «екзистенційну загрозу» для галузі.
Про це пише Bloomberg.
Читайте також
У листі, підписаному Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE та американським підрозділом Adidas, зазначається, що мита можуть спричинити зростання цін на взуття в США та закриття компаній.
«Мита загрожують робочим місцям у взуттєвій галузі та американським споживачам», — йдеться в листі, де ситуацію називають надзвичайною, що потребує термінових дій.
Компанії наголошують, що мита не стимулюватимуть повернення виробництва до США, адже це вимагає значних інвестицій і багаторічної перебудови ланцюгів постачання, що є надто дорогим і складним процесом.
Читайте також
Виробники також вказали, що країни, як-от В’єтнам та Індонезія, де зосереджено основне виробництво (зокрема половина взуття Nike виготовляється у В’єтнамі), можуть зіткнутися з найвищими митами.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Долучитися до майбутнього
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems