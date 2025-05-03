Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита — Finance.ua

Через політику Трампа взуття в США може здорожчати: Nike та Adidas закликають скасувати мита
Американська асоціація дистриб’юторів і роздрібних продавців взуття закликала президента США Дональда Трампа скасувати мита на взуття, попереджаючи про «екзистенційну загрозу» для галузі.
Про це пише Bloomberg.
У листі, підписаному Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE та американським підрозділом Adidas, зазначається, що мита можуть спричинити зростання цін на взуття в США та закриття компаній.
«Мита загрожують робочим місцям у взуттєвій галузі та американським споживачам», — йдеться в листі, де ситуацію називають надзвичайною, що потребує термінових дій.
Компанії наголошують, що мита не стимулюватимуть повернення виробництва до США, адже це вимагає значних інвестицій і багаторічної перебудови ланцюгів постачання, що є надто дорогим і складним процесом.
Виробники також вказали, що країни, як-от В’єтнам та Індонезія, де зосереджено основне виробництво (зокрема половина взуття Nike виготовляється у В’єтнамі), можуть зіткнутися з найвищими митами.
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