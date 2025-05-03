Надходження від туристичного збору в Україні зросли на третину: які регіони в лідерах — Finance.ua

Надходження від туристичного збору в Україні зросли на третину: які регіони в лідерах
За перший квартал 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на третину.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
Які регіони найбільш популярні
У січні — березні 2024 року цей показник складав 50,7 млн гривень.
Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця.
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Саме 25% сплаченого туристичного збору припадає на Київ — столичний бюджет отримав 16,2 млн гривень.
Також серед лідерів такі області:
- Львівська — 13 млн грн;
- Івано-Франківська — 9,1 млн грн,
- Закарпатська — 5,5 млн гривень.
У відомстві нагадали, туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
У свою чергу податкові агенти, а це — суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, — перераховують його до місцевого бюджету.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5% мінімальної зарплати — для громадян України;
- до 5% - для іноземців.
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