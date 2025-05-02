Як правильно зберігати медичні препарати — Finance.ua

Як правильно зберігати медичні препарати
У цій статті Finance.ua зібрав список найнеобхідніших препаратів, базових медичних засобів для обробки ран і дрібних травм, які повинні бути в кожному домі. Ми також порахували середні ціни на ці ліки.
Ціни на 10 найпотрібніших ліків в аптечці
Передусім варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте, — доступне для дорослих і недоступне для дітей. Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури — не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя.
Рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сироп чи розчин замерз — без жалю викидаємо.
Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.
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