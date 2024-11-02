Скільки українці витрачають на один похід до ресторану чи кафе — Finance.ua

Скільки українці витрачають на один похід до ресторану чи кафе
Середній чек у ресторанах в Україні становить 643 грн. У 2023 році ця сума становила 595 грн.
Про це розповів Михайло Селецький, Head of Sales в expirenza by mono на конференції Salt, пише ain.ua.
Згідно з даними expirenza, найвищий середній чек на доставці їжі становить 815 грн, тоді як у dine-in закладах українці витрачають до 643 грн.
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Найменше витрат здійснюється у фастфудах та кав’ярнях — 135 грн.
Хоча більшість українців все ще надає перевагу домашньому харчуванню, тенденція змінюється: у липні 2024 року 28% населення харчувалися у закладах, порівняно з 16,2% у 2021 році.
Найбільший приріст кількості закладів, а також гостей та їхніх витрат там спостерігався в Яремче Івано-Франківської області — +161%, +217% і +369% відповідно.
У лідерах також:
- Мукачево (220% приросту витрат, 106% приросту гостей, 50% приросту кількості закладів),
- Камʼянець-Подільський (199%, 91%, 48%),
- Ужгород (180%, 100%, 37%);
- Івано-Франківськ (157%, 70%, 72%).
Водночас у лідерах за зниженням цих показників Херсон, Чернігів, Черкаси, Запоріжжя і Харків.
Нагадаємо, внаслідок війни українці змушені адаптувати свої харчові звички та економити на продуктах.
За даними дослідження, майже половина населення України (49%) зазначила, що їхні харчові звички змінилися з початку повномасштабного вторгнення.
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