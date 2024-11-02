Скільки українці витрачають на один похід до ресторану чи кафе — Finance.ua

Скільки українці витрачають на один похід до ресторану чи кафе Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Скільки українці витрачають на один похід до ресторану чи кафе, Фото: freepik

Середній чек у ресторанах в Україні становить 643 грн. У 2023 році ця сума становила 595 грн.

Про це розповів Михайло Селецький, Head of Sales в expirenza by mono на конференції Salt, пише ain.ua.

Згідно з даними expirenza, найвищий середній чек на доставці їжі становить 815 грн, тоді як у dine-in закладах українці витрачають до 643 грн.

Найменше витрат здійснюється у фастфудах та кав’ярнях — 135 грн.

Хоча більшість українців все ще надає перевагу домашньому харчуванню, тенденція змінюється: у липні 2024 року 28% населення харчувалися у закладах, порівняно з 16,2% у 2021 році.

Найбільший приріст кількості закладів, а також гостей та їхніх витрат там спостерігався в Яремче Івано-Франківської області — +161%, +217% і +369% відповідно.

У лідерах також:

Мукачево (220% приросту витрат, 106% приросту гостей, 50% приросту кількості закладів),

Камʼянець-Подільський (199%, 91%, 48%),

Ужгород (180%, 100%, 37%);

Івано-Франківськ (157%, 70%, 72%).

Водночас у лідерах за зниженням цих показників Херсон, Чернігів, Черкаси, Запоріжжя і Харків.

Нагадаємо, внаслідок війни українці змушені адаптувати свої харчові звички та економити на продуктах.

За даними дослідження, майже половина населення України (49%) зазначила, що їхні харчові звички змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

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