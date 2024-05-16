Скільки Україна отримала допомоги у вигляді енергетичного обладнання — Finance.ua

Скільки Україна отримала допомоги у вигляді енергетичного обладнання Сьогодні 10:33 — Енергетика

Скільки Україна отримала допомоги у вигляді енергетичного обладнання

Міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн.

Про це пише Міненерго.

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Хто допоміг

Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

«Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об'єкти та стабілізувати роботу енергосистеми», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед наданого Україні обладнання — понад 230 генераторів, потужний високовольтний трансформатор, 880 бочок трансформаторної оливи, понад 25 км проводів та кабелів, магістральні газові труби, різноманітне електротехнічне обладнання.

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Отримана допомога розподіляється між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.

Нагадаємо, у вівторок увечері Укренерго ввела екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. «Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми», — зазначали в компанії.

Міністерство енергетики України закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію з огляду на значні втрати генеруючих потужностей після ворожих обстрілів.

Довідка Finance.ua:

В Yasno пояснили, за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла. Наразі в Україні фізично не можливі блекаути. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону. «Блекауту ми не бачимо, поки це фізично не можливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде», — сказав Коваленко.

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