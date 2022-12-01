Скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року — Finance.ua

Скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року Сьогодні 12:04 — Валюта

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень 2022 року становив 1,125 млрд доларів. Це на 2,9% менше, ніж роком раніше (1,159 млрд доларів).

Про це повідомляє НБУ

За даними НБУ, за січень-жовтень 2022 року в Україну надійшло 11,074 млрд доларів, що на 3,8% менше, ніж роком раніше (11,507 млрд доларів).

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2022 року становив 1,148 млрд доларів. Це на 0,7% більше, ніж роком раніше (1,140 млрд доларів).

у жовтні ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.



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