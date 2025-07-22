Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження — Finance.ua
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Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження

Світ
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Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження
У США, щоб вважатися багатим, потрібно мати щонайменше $2,3 млн. Таку цифру назвали учасники щорічного опитування «Сучасне багатство» від фінансової компанії Чарльз Шваб. Для «фінансового комфорту» американцям достатньо $839 тис.
Про це пише Entrepreneur.
У дослідженні Чарльза Шваба «Сучасне багатство» за 2025 рік було визначено точну суму, яка, на думку американців, робить людину заможною — $2,3 млн. Це менше, ніж торік — тоді поріг багатства становив $2,5 млн.
У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців віком від 21 до 75 років.
Скільки потрібно для багатства:
  • покоління Z — $1,7 млн;
  • міленіали — $2,1 млн;
  • покоління X — $2,1 млн;
  • бумери — $2,8 млн.
Скільки потрібно для фінансового комфорту:
  • покоління Z — $329 тис.;
  • міленіали — $847 тис.;
  • покоління X — $783 тис.;
  • бумери — $943 тис.
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Дослідження показує, що для американців гроші — не єдина ознака багатства. На запитання, що для них означає бути багатим, респонденти відповіли:
  • 45% — «щастя».
  • 44% — «сума грошей, яку я маю».
  • 37% — «фізичне здоров’я».
  • 32% — «психічне здоров’я».
  • 24% — «якість моїх стосунків».
  • 24% — «життєвий досвід».
  • 20% — «досягнення».
  • 18% — «кількість вільного часу».
  • 17% — «матеріальні блага».
Коли респондентів запитали, чи відповідають вони своїм уявленням про багатство, найоптимістичнішими виявились представники покоління Z — 43% відповіли «так». Серед бебі-бумерів таких лише 20%.
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За матеріалами:
vctr.media
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