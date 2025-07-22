Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження
У США, щоб вважатися багатим, потрібно мати щонайменше $2,3 млн. Таку цифру назвали учасники щорічного опитування «Сучасне багатство» від фінансової компанії Чарльз Шваб. Для «фінансового комфорту» американцям достатньо $839 тис.
Про це пише Entrepreneur.
У дослідженні Чарльза Шваба «Сучасне багатство» за 2025 рік було визначено точну суму, яка, на думку американців, робить людину заможною — $2,3 млн. Це менше, ніж торік — тоді поріг багатства становив $2,5 млн.
У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців віком від 21 до 75 років.
Скільки потрібно для багатства:
- покоління Z — $1,7 млн;
- міленіали — $2,1 млн;
- покоління X — $2,1 млн;
- бумери — $2,8 млн.
Скільки потрібно для фінансового комфорту:
- покоління Z — $329 тис.;
- міленіали — $847 тис.;
- покоління X — $783 тис.;
- бумери — $943 тис.
Дослідження показує, що для американців гроші — не єдина ознака багатства. На запитання, що для них означає бути багатим, респонденти відповіли:
- 45% — «щастя».
- 44% — «сума грошей, яку я маю».
- 37% — «фізичне здоров’я».
- 32% — «психічне здоров’я».
- 24% — «якість моїх стосунків».
- 24% — «життєвий досвід».
- 20% — «досягнення».
- 18% — «кількість вільного часу».
- 17% — «матеріальні блага».
Коли респондентів запитали, чи відповідають вони своїм уявленням про багатство, найоптимістичнішими виявились представники покоління Z — 43% відповіли «так». Серед бебі-бумерів таких лише 20%.
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