Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження Сьогодні 09:10 — Світ

Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим — дослідження

У США, щоб вважатися багатим, потрібно мати щонайменше $2,3 млн. Таку цифру назвали учасники щорічного опитування «Сучасне багатство» від фінансової компанії Чарльз Шваб. Для «фінансового комфорту» американцям достатньо $839 тис.

Про це пише Entrepreneur.

дослідженні Чарльза Шваба «Сучасне багатство» за 2025 рік було визначено точну суму, яка, на думку американців, робить людину заможною — $2,3 млн. Це менше, ніж торік — тоді поріг багатства становив $2,5 млн.

У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців віком від 21 до 75 років.

Скільки потрібно для багатства:

покоління Z — $1,7 млн;

міленіали — $2,1 млн;

покоління X — $2,1 млн;

бумери — $2,8 млн.

Скільки потрібно для фінансового комфорту:

покоління Z — $329 тис.;

міленіали — $847 тис.;

покоління X — $783 тис.;

бумери — $943 тис.

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Дослідження показує, що для американців гроші — не єдина ознака багатства. На запитання, що для них означає бути багатим, респонденти відповіли:

45% — «щастя».

44% — «сума грошей, яку я маю».

37% — «фізичне здоров’я».

32% — «психічне здоров’я».

24% — «якість моїх стосунків».

24% — «життєвий досвід».

20% — «досягнення».

18% — «кількість вільного часу».

17% — «матеріальні блага».

Коли респондентів запитали, чи відповідають вони своїм уявленням про багатство, найоптимістичнішими виявились представники покоління Z — 43% відповіли «так». Серед бебі-бумерів таких лише 20%.

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