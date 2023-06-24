Скільки сімей в Україні отримують субсидію — Finance.ua

Скільки сімей в Україні отримують субсидію Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Скільки сімей в Україні отримують субсидію

В Україні продовжують виплачувати субсидії. На отримання знижки можуть подати заявку навіть ті, хто ніколи не отримував пільгу на комунальні послуги. Зараз субсидії отримують близько 2,2 мільйона українських сімей.

Про це розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук у коментарі Новини.Live.

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«Житлові субсидії отримують близько 2,2 мільйона домогосподарств. А майже півтора мільйона домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. В бюджеті на поточний рік закладено 37 мільярдів гривень на їхні виплати», — сказав Камельчук.

За словами нардепа, наразі житлові субсидії виплачуються у повному обсязі. Щоб отримати житлові субсидії, не обовʼязково навіть виходити з дому, адже Кабінетом Міністрів затверджено спрощений механізм звернення — відвідувати органи Пенсійного фонду фізично для подання спрощеної заяви не потрібно.

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«Члену родини потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати. В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі „Дія“. Це не вимагає стояння у чергах та мінімізує допущення помилок», — підсумував нардеп.

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