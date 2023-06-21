Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім — Finance.ua

Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім

Житлова субсидія — це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Вона надається мешканцям домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки оплачувати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім дітям — відповідь дали у Головному управлінні Пенсійного фонду у Запорізькій області.

У відомстві кажуть, що у разі, коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані (задекларовані) неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Й розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

Розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання".

Крім того, додають фахівці управління, житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Довідка Finance.ua:

українці, які орендують житло, зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році. Зазначається, що в період з 1 травня по 30 вересня українцям розраховують житлові субсидії на неопалювальний період. Все, що треба знати про субсидії для орендарів — читайте тут;

до речі, днями Кабінет Міністрів затвердив проведення експериментального проєкту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією. Це звільнить громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації для призначення субсидій.



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