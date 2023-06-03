Скільки штрафів заплатили водії за порушення ПДР, зафіксовані камерами автофіксації — Finance.ua
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Скільки штрафів заплатили водії за порушення ПДР, зафіксовані камерами автофіксації

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Скільки штрафів заплатили водії за порушення ПДР, зафіксовані камерами автофіксації
Скільки штрафів заплатили водії за порушення ПДР, зафіксовані камерами автофіксації
Впровадження системи автофіксації відбулось у 2020 році. За три роки до системи фіксації підключили 270 стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) та 4 рухомі пристрої контролю у спецавтомобілях «Фантом».
Про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Наразі, з урахуванням воєнного стану, до системи підключено 167 приладів (відновлено роботу 163 стаціонарних технічних засобів та у місті Дніпрі та Кременчуці запрацювало 4 нових прилади контролю).
За весь період функціонування системи поліцейськими винесено понад 6,4 мільйона постанов про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, сплачено штрафів на суму понад 1,8 мільярда гривень.
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Географія системи фіксації охопила 25 міст та 16 областей, проте через військові дії робота камер триває у 21 місті та 11 областях.
На цей час, за допомогою комплексів автофіксації, здійснюється фіксація порушень встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год та порушень правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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