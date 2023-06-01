В Україні почали скасовувати штрафи з камер автофіксації — Finance.ua

В Україні почали скасовувати штрафи з камер автофіксації
В Україні суд визнав протиправною автоматичну фіксацію швидкості руху приладом «Каскад» внаслідок того, що кермувальник транспортного засобу не був у встановленому законом порядку проінформований про проведення такої фіксації.
Як відомо, відповідно до частини 1 статті 40 Закону «Про національну поліцію» для забезпечення публічної безпеки та порядку поліція може використовувати автоматичну фото- і відеотехніку. При цьому, відповідно до частини 2 цієї статті інформація про розміщену автоматичну фото і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.
Для цього у ПДР передбачено спеціальний дорожній знак 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Цей знак інформує про можливу автоматичну фіксацію швидкості руху за допомогою спеціальних технічних засобів.
У одній з таких ситуацій водій перевищив дозволену законом швидкість на 23 км/год. А саме при передбаченій у населеному пункті швидкості руху 50 км/год, водій здійснював рух зі швидкістю 73 км/год. Однак, водій не був поінформований у належний спосіб про те, що ведеться автоматична відеозйомка.
Внаслідок відсутності жодних доказів встановлення відповідного дорожнього знаку, суд першої інстанції визнав таку автоматичну фіксацію швидкості руху протиправною, а складену при такій фіксації постанову — незаконною.
Автоматична фіксація перевищення швидкості може здійснюватися лише у разі встановлення попереджувального дорожнього знаку 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Якщо ж такого знаку не встановлено, то штраф за перевищення швидкості є неправомірним, зазначають юристи.
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