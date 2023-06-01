В Україні почали скасовувати штрафи з камер автофіксації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні почали скасовувати штрафи з камер автофіксації

Технології&Авто
36
В Україні суд визнав протиправною автоматичну фіксацію швидкості руху приладом «Каскад» внаслідок того, що кермувальник транспортного засобу не був у встановленому законом порядку проінформований про проведення такої фіксації.
Як відомо, відповідно до частини 1 статті 40 Закону «Про національну поліцію» для забезпечення публічної безпеки та порядку поліція може використовувати автоматичну фото- і відеотехніку. При цьому, відповідно до частини 2 цієї статті інформація про розміщену автоматичну фото і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.
Для цього у ПДР передбачено спеціальний дорожній знак 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Цей знак інформує про можливу автоматичну фіксацію швидкості руху за допомогою спеціальних технічних засобів.
У одній з таких ситуацій водій перевищив дозволену законом швидкість на 23 км/год. А саме при передбаченій у населеному пункті швидкості руху 50 км/год, водій здійснював рух зі швидкістю 73 км/год. Однак, водій не був поінформований у належний спосіб про те, що ведеться автоматична відеозйомка.
Внаслідок відсутності жодних доказів встановлення відповідного дорожнього знаку, суд першої інстанції визнав таку автоматичну фіксацію швидкості руху протиправною, а складену при такій фіксації постанову — незаконною.
Місце для вашої реклами
Автоматична фіксація перевищення швидкості може здійснюватися лише у разі встановлення попереджувального дорожнього знаку 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Якщо ж такого знаку не встановлено, то штраф за перевищення швидкості є неправомірним, зазначають юристи.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.