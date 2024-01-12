Скільки штрафів отримав бізнес за невикористання П/РРО — Finance.ua

Скільки штрафів отримав бізнес за невикористання П/РРО Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Скільки штрафів отримав бізнес за невикористання П/РРО

29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців Державна податкова служба (ДПС) за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

Більш ніж на половину зазначеної суми — 988,15 млн грн — підприємців оштрафували у серпні. Саме за цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році — лише 1640, але виписано найбільшу кількість штрафів — 3336.

287,4 тисяч РРО та 554,6 тисяч ПРРО працює в Україні станом на початок грудня 2023 року. Сплеск встановлень ПРРО у 2023 році припав на вересень — +15% за місяць. Вважаємо, що це пов’язано із скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів, введеного на початку повномасштабного вторгнення.

В українській компанії з автоматизації закладів Poster зазначають, що більшість підприємців до останнього була не готова до повернення перевірок.

«Багато підприємців чекали до останнього, пояснюючи це тим, що не вперше мораторій заморожують чи переносять. Запит на ПРРО від Poster у чатах та дзвінках стрімко виріс в останній тиждень вересня — в 1,5−2 рази від звичайного.

Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня", — вважає Родіон Єрошек, CEO та співвласник Poster.

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Наразі кількість «кас у смартфоні» майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%.

Попри таке стрімке зростання, на ПРРО наразі припадає лише 29% від загальної кількості чеків. Проте рік до року їх більшає: для порівняння, у 2021 році частка чеків ПРРО складала лише 2,7%.

Загалом 6,62 млрд чеків на загальну суму 2,3 трлн грн було виписано за 11 місяців поточного року. Загальна сума чека за П/РРО зросла у 1,5 рази до 2021 році.

До речі, Finance.ua вивчати можливості ПРРО, їхню вартість й інші переваги. Ось що нам вдалося дізнатися.

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