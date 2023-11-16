ПРРО: кого насамперед перевірятимуть — Finance.ua

ПРРО: кого насамперед перевірятимуть Сьогодні 21:00

ПРРО: кого насамперед перевірятимуть

Податкова служба понад місяць перевіряє підприємців, що мають працювати з реєстраторами розрахункових операцій. Як результат — кількість проведених операцій через РРО, а також надходження до бюджету зросли.

А з 1 грудня мають повернутися і планові перевірки для певних категорій бізнесу.

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева, насамперед податкова перевірятиме:

активних ФОПів, що мають КВЕДи у сфері торгівлі, але не мають встановленого РРО;

інтернет-продавців — як ФОПів, так і юридичних осіб. Для цього проводитимуть контрольну закупку;

великі торговельні площі.

Нагадаємо, ринок ПРРО в Україні об'ємний. Свої рішення для бізнесу пропонують як банки (наприклад, ПриватБанк , monobank, Ощадбанк), так і компанії, що не мають стосунку до банківського сектору.

Finance.ua вирішив вивчити пропозиції саме таких компаній. Ми обрали найкращих, на наш погляд. Тож читайте більше в нашій статті:

Пропозицій на ринку вистачає. Підприємцю потрібно лише проаналізувати потреби свого бізнесу й обрати підходящий продукт.

Довідка Finance.ua:

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари чи послуги, які здійснюються за його допомогою. Він передає інформацію фіскальним органам. РРО може бути двох видів:

апаратний — це звичний касовий апарат або фіскальний принтер;

програмний (ПРРО) — програмне забезпечення, яке встановлюється на комп’ютер чи інший пристрій підприємця і може виконувати функцію реєстратора операцій.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.