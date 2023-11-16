ПРРО: кого насамперед перевірятимуть — Finance.ua

ПРРО: кого насамперед перевірятимуть
Податкова служба понад місяць перевіряє підприємців, що мають працювати з реєстраторами розрахункових операцій. Як результат — кількість проведених операцій через РРО, а також надходження до бюджету зросли.
А з 1 грудня мають повернутися і планові перевірки для певних категорій бізнесу.
За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева, насамперед податкова перевірятиме:
- активних ФОПів, що мають КВЕДи у сфері торгівлі, але не мають встановленого РРО;
- інтернет-продавців — як ФОПів, так і юридичних осіб. Для цього проводитимуть контрольну закупку;
- великі торговельні площі.
Нагадаємо, ринок ПРРО в Україні об'ємний. Свої рішення для бізнесу пропонують як банки (наприклад, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк), так і компанії, що не мають стосунку до банківського сектору.
Finance.ua вирішив вивчити пропозиції саме таких компаній. Ми обрали найкращих, на наш погляд. Тож читайте більше в нашій статті:
ПРРО: сервіси, що допоможуть підприємцям
Пропозицій на ринку вистачає. Підприємцю потрібно лише проаналізувати потреби свого бізнесу й обрати підходящий продукт.
Довідка Finance.ua:
- Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари чи послуги, які здійснюються за його допомогою. Він передає інформацію фіскальним органам. РРО може бути двох видів:
- апаратний — це звичний касовий апарат або фіскальний принтер;
- програмний (ПРРО) — програмне забезпечення, яке встановлюється на комп’ютер чи інший пристрій підприємця і може виконувати функцію реєстратора операцій.
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