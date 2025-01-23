Скільки реформ провели в Україні за час війни — Finance.ua

Скільки реформ провели в Україні за час війни
За час війни в Україні провели близько 200 реформ, у тому числі й антикорупційних. Вони були запроваджені, зокрема, на вимогу від Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на Українському сніданку в Давосі.
Свириденко зазначила, що ці реформи були запроваджені, зокрема, на вимогу від МВФ та Світового банку. Відтак, зараз Україна «в хорошій формі» щодо боротьби з корупцією.
«Ми одночасно продовжували воювати, працювати та реформувати. Це хороший результат. Хоча, звичайно, завжди є куди вдосконалюватися», — сказала міністр.
Нагадаємо, керівники великих компаній зосереджені та оптимістично налаштовані щодо завершення війни в Україні або припинення її активних бойових дій у 2025 році.
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