Скільки природного газу споживає та видобуває Україна — Finance.ua

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Скільки природного газу споживає та видобуває Україна

Енергетика
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Скільки природного газу споживає та видобуває Україна
Скільки природного газу споживає та видобуває Україна
Україна багато років прагнула відмовитися від імпорту природного газу і ось, схоже, мета досягнута: у «Нафтогазі» заявили, що майбутній опалювальний сезон країна, за розрахунками, зможе пройти виключно за рахунок власного видобутку газу. Однак поки що можна говорити лише про короткочасний успіх, який пов’язаний насамперед із значним падінням рівня споживання через війну.
Про це пише «Слово і діло».
Не можна сказати, що Україна останні 20 років стабільно нарощувала рівень власного видобутку газу, але змогла суттєво знизити його споживання.
Наприклад, у 2000 році Україна видобула 18,1 млрд кубометрів газу (частка приватних компаній склала всього 0,5 млрд кубів). А спожито було за рік 73,4 млрд кубів: 37,6 млрд — промисловістю та 27,5 млрд — населенням.
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Пік споживання газу в Україні припав на 2003−2005 роки: 2003-й — 76,3 млрд кубометрів, 2004-й — 75,8 млрд, 2005-й — 76,4 млрд. Видобуток газу в ці роки склав 19,5 млрд, 20,1 млрд і 20,6 млрд кубометрів відповідно.
Після серії газових воєн із росією, а потім і початку війни в 2014-му Україна стала систематично зменшувати рівень споживання блакитного палива.
Так, у 2013 році було спожито 50,4 млрд кубометрів газу (19,1 млрд — промисловістю, 27 млрд — населенням), у 2014-му — 42,6 млрд кубів (14,4 — промисловістю, 24,2 млрд — населенням), а в 2015-му — вже 33,8 млрд кубів (11,2 млрд промисловість, 18,9 млрд — населення).
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Видобуток газу в 2013—2015 роках становив 21,4 млрд, 20,5 млрд і 19,9 млрд кубометрів, при цьому зросла частка приватних компаній.
У 2016 році в Україні було видобуто 20,1 млрд кубометрів газу (4,2 млрд приватними компаніями), у 2017-му — 20,5 млрд кубів (4,1 млрд приватними), у 2018-му — 21 млрд кубів (4, 4 млрд приватними), у 2019-му — 20,7 млрд кубів (4,6 млрд приватними), в 2020-му — 20,2 млрд кубів (4,9 млрд приватники), в 2021-му — 19,8 млрд кубів (приватні компанії видобули рекордні 5 млрд).
Споживання газу у цей період знизилося. Наприклад, протягом 2019 року було спожито 29,9 млрд кубометрів газу (8,1 млрд промисловістю та 14,1 млрд — населенням), а в 2021-му — 28,7 млрд.
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У перший рік повномасштабної війни видобуток газу в Україні знизився — 18,5 млрд кубометрів, 4,3 млрд з яких видобуто приватними компаніями.
Споживання газу населенням та промисловістю в 2022-му впало до 19,5 млрд кубометрів: мільйони українців стали біженцями, а багато об'єктів промисловості було втрачено або опинилися на окупованих територіях.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
За матеріалами:
Слово і Діло
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