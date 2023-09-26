Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку — голова НАК Сьогодні 08:33 — Енергетика

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку — голова НАК

Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку, повідомив НАК «Нафтогаз України» із посиланням на голову компанії Олексія Чернишова у понеділок. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. 2023 року „Нафтогаз“ пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — сказав він в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як вважає CEO НАК, Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише щодо забезпечення газом, а й без змін вартості «блакитного» палива для населення.

«Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Отже, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами загальне досягнення», — зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, АТ «Укргазвидобування» (УГВ) має на меті збільшити 2023 року видобуток природного газу на 1 млрд куб. м — до 13,5 млрд куб. м.

2022 року УГВ видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го.

НАК «Нафтогаз України» належить 100% акцій «Укргазвидобування».

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