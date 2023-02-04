Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб купити квартиру: ціни на житло — Finance.ua

Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб купити квартиру: ціни на житло Сьогодні 17:02 — Нерухомість

Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб купити квартиру: ціни на житло

Багато українців, які опинилися в Німеччині через війну в Україні, хотіли б мати власну нерухомість у цій країні. При цьому придбання житла стає менш доступним для самих німців.

Експерти розповіли, скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру в Німеччині, та які ціни на квадратні метри у містах країни.

Для купівлі квартири в Німеччині потрібно 90 зарплат

Згідно з дослідженням порталу GetHome.pl, у Німеччині для купівлі квартири на 50 кв. м слід зібрати повністю 90 середніх зарплат (за 7,5 років). Це середня доступність житла в Європі — наприклад, у Польщі достатньо 80 зарплат, у Данії 40 зарплат, зате в Чехії — 120.

При цьому для того, щоб дозволити собі придбати квартиру чи будинок площею 90 кв. м, сім’я в Німеччині має заробляти мінімум 5000 євро на місяць до вирахування податків, підрахували на порталі нерухомості Immowelt, повідомляє iamexpat.de

Платформа проаналізувала щомісячні витрати сім’ї з трьох осіб за середнього доходу 1500 євро на дорослого і як зміниться їхній дохід при отриманні іпотечного кредиту на будинок з двома спальнями з відсотковою ставкою 4,2%. Виявилося, що у 80 містах Німеччини потрібен загальний дохід у розмірі 5000 євро на місяць.

Зазначається, що через зростання вартості будівництва нерухомість у німецьких містах значно подорожчала з початку 2022 року. Будинки та квартири, які могли бути доступні сім’ям у 2021 році, тепер більше не варіант для людей із середніми статками.

Скільки коштують квартири у містах Німеччини

Сім’ям у дорогих містах Німеччини потрібно заробляти більше, щоби купити житло. У найдорожчому місті країни Мюнхені нерухомість площею 90 квадратних метрів коштуватиме приблизно 823 тисячі євро.

У Гамбурзі така ж нерухомість коштуватиме приблизно 588 510 євро, там сім’ї потрібен дохід від 10 135 євро на місяць, у Кельні — 8 203 євро на місяць. У Берліні ще нижче — до 7 942 євро на місяць на сім’ю з трьох осіб, щоб відкладати гроші на придбання житла.

Згідно з актуальними даними порталу Immowelt, середні ціни квартир за 1 кв. м у містах Німеччини такі:

Берлін — 5040 євро;

Гамбург — 6424 євро;

Мюнхен — 8953 євро;

Кельн — 5276 євро;

Франкфурт-на-Майні — 6163 євро;

Дюссельдорф — 5010 євро;

Штутгарт — 5419 євро;

Дортмунд — 2798 євро;

Ганновер — 3648 євро;

Лейпциг — 2584 євро.

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