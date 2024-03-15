Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
В Україні на час воєнного стану та протягом півроку після його закінчення діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Вартість гарячої води по країні відрізняється в регіонах, залежно від компанії-постачальника. «Слово і діло» вирішило підрахувати, скільки в обласних центрах коштуватиме задоволення поніжитися у гарячій ванні.
Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
Як розраховували? Вартість гарячої ванни розраховували з огляду на тариф на постачання гарячої води за наявності лічильників, а також виходячи із середнього об'єму ванни — 160 літрів. При цьому враховували лише гарячу воду, без розведення холодною.
Таким чином, вийшло, що найдорожче прийняти ванну коштує у Тернополі — 21,54 грн. Один куб гарячої води у місті коштує 134,63 грн.
На другому місці гаряча ванна у Луцьку — 20,42 грн. Там куб води коштує 127,64 грн.
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В Івано-Франківську за задоволення прийняти гарячу ванну доведеться заплатити 17,6 грн, а в Чернігові - 17,07 грн.
Ціни в інших містах такі:
  • У Львові гаряча ванна коштує приблизно 16,3 грн,
  • у Рівному — 15,7 грн,
  • у Києві - 15,66 грн (тисяча кубів води коштують 97,89 грн),
  • у Дніпрі - 15,58 грн,
  • у Вінниці - 15,24 грн,
  • у Полтаві - 15,20 грн,
  • у Хмельницькому — 14,95 грн,
  • у Харкові - 14,86 грн,
  • у Черкасах — 14,76 грн.
Найдешевше приймати гарячу ванну у Сумах — 14,30 грн.
Немає централізованого гарячого водопостачання у Чернівцях, Одесі, Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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