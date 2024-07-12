Скільки пасажирів перевозить УЗ та які фінансові результати показує — Finance.ua

Скільки пасажирів перевозить УЗ та які фінансові результати показує Сьогодні 11:48

Скільки пасажирів перевозить УЗ та які фінансові результати показує

Укрзалізниця цього року не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські рейси, незважаючи на те, що стабільно зазнає від них збитків. Як заявили в компанії, вони можуть сягати 12−14 млрд гривень на рік. Якщо Укрзалізниця і отримує чистий прибуток, то завдяки вантажним перевезенням.

«Слово і діло» з’ясувало, скільки пасажирів перевозить УЗ та які збитки чи прибуток отримує від діяльності вцілому.

У 2016 році поїзди Укрзалізниці, як приміські, так і далекого сполучення, перевезли 168,4 мільйонів пасажирів. Збитки від пасажирських перевезень становили майже 9 млрд гривень, а загальні — 7,3 млрд грн.

У 2017 році пасажиропотік знизився до 165 мільйонів людей: далеке сполучення — 46 мільйонів, приміське — 119 мільйонів. Збитки від цього виду перевезень склали майже 10 млрд гривень, але загалом компанія отримала 114,5 млн прибутку.

У 2018 році УЗ перевезла 158 мільйонів осіб, у тому числі 55,9 млн на поїздах далекого сполучення. До Євросоюзу та назад Укрзалізниця перевезла 676 тисяч пасажирів.

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При цьому компанія задекларувала 12,4 млрд гривень збитків від перевезення пасажирів, приблизно 60% - від приміських перевезень. Загальний річний прибуток УЗ склав 203,9 млн.

У 2019 році було перевезено 154,8 мільйонів пасажирів, у тому числі, до країн ЄС та назад Укрзалізниця перевезла 942,1 тисячі осіб. Збитки від пасажирських перевезень зросли до 12,8 млрд гривень. Річний прибуток УЗ склав 2 млрд 497,3 млн.

В 2020 році на обсяги пасажирських перевезень Укрзалізниці суттєво вплинула пандемія коронавірусу. Декілька місяців перевезення пасажирів на всіх видах внутрішнього сполучення було заборонено. Потім протягом місяця перевезення було відновлено лише з оформленням половини місць.

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Таким чином, в 2020-му УЗ перевезла лише 68,3 мільйонів осіб, у тому числі 16 мільйонів на потягах далекого сполучення. До речі, найпопулярнішим став поїзд Київ — Харків. Збитки від пасажирських перевезень становили 8,7 млрд гривень, а річний збиток компанії — 11 млрд 772,3 млн гривень.

В 2021 році УЗ перевезла 81,3 мільйона пасажирів, у тому числі 25 мільйонів на дальніх рейсах. Найпопулярнішим був поїзд Ужгород — Лисичанськ. Компанія отримала за підсумками року 427,7 млн. прибутку.

За перший рік повномасштабної війни УЗ перевезла 16,9 млн пасажирів на рейсах далекого сполучення та 36,5 — на приміських. Ще 4 мільйони людей було евакуйовано.

В 2022-му було також побито рекорд з перевезення пасажирів до країн ЄС — 1,4 мільйона.

При цьому збитки від перевезень становили 13,3 млрд гривень, а загальні — 9 млрд 642,8 млн.

У 2023 році кількість перевезених пасажирів зросла до 25 мільйонів на рейсах далекого сполучення та до 41,3 мільйона — приміського. До країн Європи було перевезено 2,1 мільйона пасажирів.

Загальна сума збитків від перевезення пасажирів не називалася, але відомо, що від приміських перевезень вони становили близько 7,6 млрд гривень. Річний прибуток УЗ склав 5 млрд 044,1 млн гривень.

Слово і Діло За матеріалами:

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