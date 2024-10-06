Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників (інфографіка) — Finance.ua

Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників (інфографіка)
Кількість директорів-засновників у нових компаніях зростає. Уже в перший рік після початку повномасштабного вторгнення частка власників, які прагнуть активно контролювати бізнес, зросла до майже 73%.
Про це повідомляє «Опендатабот».
Зазначається, що понад половина новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників і ця тенденція залишається стабільною протягом останніх років.
Кредит до зарплати 👛
«71% власників бажали самостійно керувати бізнесом у 2017 році. У подальшому кількість директорів-власників меншала. Це свідчило про зростання довіри власників до найманих менеджерів, які почали брати на себе більшу відповідальність за управління бізнесом», — зауважують аналітики.
Проте вже у 2022 році ситуація змінилася — частка директорів-засновників зросла до 72.6%, що свідчить про те, що власники бажають мати більше контролю над ситуацією.
Аналітики звертають увагу, що директорів-засновників, які мають менше 5% активів компанії, навпаки поменшало.
У більшості випадків — це наймані управлінці, які отримали невелику частку активів як бонус за управління компанією.
За даними «Опендатабот», у 2017 році частка таких директорів складала 1,2%, а у 2024 році впала до 0,4%.
Натомість власники, які володіють великими частками активів (понад 20%), почали брати більше участі в управлінні.
«У 2017 році їх було понад 64%, але у 2021 року цей показник впав до 59%. Проте вже у 2024 році власники почали активніше повертатись до управління компаніями та менше довіряти найманим працівникам, а тому частка таких засновників зросла майже до 69%», — підкреслюють аналітики.
Нагадаємо, у вересні український бізнес покращив оцінки діяльності, але планує скорочення персоналу.
Поділитися новиною