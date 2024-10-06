Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників (інфографіка) — Finance.ua

Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників (інфографіка) Сьогодні 20:21

Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників (інфографіка)

Кількість директорів-засновників у нових компаніях зростає. Уже в перший рік після початку повномасштабного вторгнення частка власників, які прагнуть активно контролювати бізнес, зросла до майже 73%.

Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що понад половина новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників і ця тенденція залишається стабільною протягом останніх років.

«71% власників бажали самостійно керувати бізнесом у 2017 році. У подальшому кількість директорів-власників меншала. Це свідчило про зростання довіри власників до найманих менеджерів, які почали брати на себе більшу відповідальність за управління бізнесом», — зауважують аналітики.

Проте вже у 2022 році ситуація змінилася — частка директорів-засновників зросла до 72.6%, що свідчить про те, що власники бажають мати більше контролю над ситуацією.

Аналітики звертають увагу, що директорів-засновників, які мають менше 5% активів компанії, навпаки поменшало.

У більшості випадків — це наймані управлінці, які отримали невелику частку активів як бонус за управління компанією.

За даними «Опендатабот», у 2017 році частка таких директорів складала 1,2%, а у 2024 році впала до 0,4%.

Натомість власники, які володіють великими частками активів (понад 20%), почали брати більше участі в управлінні.

«У 2017 році їх було понад 64%, але у 2021 року цей показник впав до 59%. Проте вже у 2024 році власники почали активніше повертатись до управління компаніями та менше довіряти найманим працівникам, а тому частка таких засновників зросла майже до 69%», — підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, у вересні український бізнес покращив оцінки діяльності, але планує скорочення персоналу.

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