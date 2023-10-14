Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ — Finance.ua

Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ Сьогодні 08:24 — Енергетика

Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ

Тарифи на комунальні послуги в Україні не підіймали вже декілька років. А під час повномасштабного вторгнення на підвищення тарифів наклали мораторій. Втім реальна ціна за світло, воду та газ є набагато вищою, ніж та, що є зараз.

Про це експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповіла в коментарі 24 каналу.

За прогнозами експертки, справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. Зараз більшість населення платить за тарифом «Нафтогазу» — 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).

Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Тобто за кіловат світла довелося б платити понад 5 гривень. На сьогодні українці платять єдиний тариф за електроенергію, і він становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Читайте також У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку

«Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 — 80% залежно від методики виробництва», — додала Бойко.

Нагадуємо, що нещодавно США надіслали Україні рекомендації щодо лібералізації ринків газу та електроенергії. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила у прямому ефірі телемарафону, що Україна готова це впроваджувати. Відтак передбачається, що українці на період підвищення тарифів будуть забезпечуватися субсидіями.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, до кінця опалювального сезону вартість світла, газу та води точно не підвищуватимуть.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.