Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ — Finance.ua

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Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ

Енергетика
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Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
Тарифи на комунальні послуги в Україні не підіймали вже декілька років. А під час повномасштабного вторгнення на підвищення тарифів наклали мораторій. Втім реальна ціна за світло, воду та газ є набагато вищою, ніж та, що є зараз.
Про це експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповіла в коментарі 24 каналу.
За прогнозами експертки, справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. Зараз більшість населення платить за тарифом «Нафтогазу» — 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).
Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Тобто за кіловат світла довелося б платити понад 5 гривень. На сьогодні українці платять єдиний тариф за електроенергію, і він становить 2,64 гривні за кіловат-годину.
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«Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 — 80% залежно від методики виробництва», — додала Бойко.
Нагадуємо, що нещодавно США надіслали Україні рекомендації щодо лібералізації ринків газу та електроенергії. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила у прямому ефірі телемарафону, що Україна готова це впроваджувати. Відтак передбачається, що українці на період підвищення тарифів будуть забезпечуватися субсидіями.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, до кінця опалювального сезону вартість світла, газу та води точно не підвищуватимуть.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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