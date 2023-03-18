Скільки коштують квартири в польських курортних містах — Finance.ua

Скільки коштують квартири в польських курортних містах Сьогодні 15:06 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в польських курортних містах

У Польщі є міста, де квартири незрівнянно дорожчі, ніж у Варшаві чи Кракові. Щоб стати покупцем квартири у місті-«рекордсмені», потрібно витратити в середньому 33,5 тис. злотих за квадратний метр. А є приміщення, де метр коштує навіть 65 тисяч злотих.

У великих містах все важче знайти нові квартири за ціною, нижчою за 10 000 злотих за квадратний метр. Нещодавно Познань приєдналася до цього «клубу» з середнім показником, що перевищує цей рівень. Лодзь, мабуть, теж незабаром приєднається до нього.

Найдорожчі міста Польщі — відомі курорти

Польські великі міста вже дуже дорогі, але їм ще далеко до найвідоміших курортів. Аналіз порталу in-poland, заснований на даних сайту rynekpierwotny.р|, показує, що з найдорожчим містом країни є Свиноуйсьце. Середня ціна нової квартири вже становить 33,5 тисячі злотих за квадратний метр.

На другому місці «зимова столиця Польщі», тобто Закопане. Однак це місто набагато дешевше, ніж Свиноуйсьце. Один квадратний метр квартири від забудовника коштує там 20,8 тисяч злотих. Сопот замикає цю трійку з ціною 20,6 тис. злотих за квадрат нового житла.

Дорожче за Варшаву коштують й інші модні туристичні міста: Миколайки (19 300 злотих) або Колобжег (майже 19 000 злотих).

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Варшава. Тим часом у столиці середня ціна квадратного метра квартири від забудовника нині становить 13,8 тис. злотих, у Гданську 11,5 тис. злотих, а у Кракові — 12,2 тис. злотих.

За даними забудовників, поляки дуже охоче купують «рекреаційні» квартири. Це також стосується Свиноуйсьце. Цей курорт є надзвичайно популярним серед німців і розташований прямо біля кордону.

Однак і там більшість покупців квартир та ділянок — поляки.

«Серед покупців квартир у наших інвестиціях переважають поляки, хоча купують і німці. Деякі покупці купують приміщення для відпочинку, але в основному здають їх туристам за їхньої відсутності через нас із повним обслуговуванням. Звісно, є й ті, хто купує їх тільки для власних потреб», — пояснює в інтерв’ю Ян Вроблевскі, співзасновник компанії, яка зводить елітні багатоквартирні будинки у Свиноуйсьце.

Експерти зазначають, що інвестиції у Свиноуйсьце чи Закопане вважаються відносно надійними для багатих поляків.

Аналітики вважають, що висока інфляція означає, що традиційні інвестиції витісняються трохи альтернативнішими — наприклад, нерухомістю біля моря. Тут немає таких коливань, як, наприклад, на біржі. Ці вкладення досить безпечні, але цілком перспективні. Тому що можна припустити, що польські курорти набиратимуть популярності.

Популярність цих вкладень можна пояснити ще й тим, що вони й просто приємні. Адже можна не тільки розраховувати на те, що квартира зросте в ціні, а й самому жити у квартирі з видом на море чи Татри.

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