Скільки коштують квартири в Грузії біля моря — Finance.ua

Скільки коштують квартири в Грузії біля моря Вчора 20:02 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в Грузії біля моря

Ціни на житло в містах Грузії зростають, але не такими темпами, як в Європі. При цьому купити квартиру іноземцям в цій країні не складно.

Розповідаємо, скільки коштує нерухомість у Тбілісі і Батумі і що потрібно врахувати при виборі житла в цій країні.

Купівля нерухомості в Грузії

Для покупки житла в Грузії досить пред’явити паспорт. Українці мають право купувати квартири або будинки, але не сільськогосподарські ділянки. Слід врахувати, що сільськогосподарською вважається будь-яка земля за межами великих міст. При пошуку будинку в селі слід пам’ятати про цю норму.

При покупці квартири договір складають грузинською мовою і мовою, яка зручна покупцеві.

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Попит на житло в Грузії із хвилею еміграції та туристичною привабливістю зростає швидкими темпами. Це означає, що придбання квартири в популярній локації може виявитися вигідною інвестицією.

При купівлі нерухомості з мінімальною вартістю 100 тисяч доларів можна отримати тимчасову посвідку на проживання для всієї родини терміном на рік. Потім її можна продовжити, якщо житло залишається у власності. Через 5 років можна подаватися на постійний дозвіл на проживання. Весь цей час можна проживати в країні.

Де шукати житло в Грузії: популярні міста і райони

У Грузії найбільше будинків і квартир продається в чорноморському курортному місті Батумі і столиці Тбілісі. Інші локації Грузії, що користуються попитом, включають гірські курортні селища Гудаурі і Бакуріані, а також відносно невеликі міста, такі як Кутаїсі і Руставі (25 км від Тбілісі), повідомляється на сайті korter.ge.

Вибираючи житло в Тбілісі, варто знати, які райони найпопулярніші. Старий Тбілісі — це історичний район з туристичними пам’ятками, включаючи стародавні монастирі та скляний міст. У цьому районі багато ресторанів і кафе, магазинів і торгових центрів.

Район Ваке — тут поєднується сучасна культура і старовину. У цьому районі знаходиться перший державний університет, одна з найбільших зон відпочинку міста — парк Ваке. Ваке називають районом багатіїв і бомонду.

Сабуртало — «нове місто» з сучасними магазинами і будівлями, де немає історичних будівель. Тут знаходяться переважно квартири в будинках середньої поверховості.

Інвестори також вважають за краще купувати квартири в районах Варкетілі поблизу від аеропорту Тбілісі і Глдані.

У Батумі найпопулярніші райони:

Центр;

Новий бульвар;

район Аеропорт.

Сайти, де шукати варіанти нерухомості в Грузії

Пошук варіантів житла можна довірити агентствам нерухомості, які допоможуть з правильним оформленням документів. Але попередньо не завадить вивчити різні варіанти на спеціалізованих сайтах:

myhome.ge — пропозиції продажу квартир від власників, забудовників і агентств;

place.ge — портал із оголошеннями від власників нерухомості та ріелторів;

homesearch.ge — пропозиції з квартир, будинків від агентств;

mbg.ge — оголошення від агентств нерухомості;

espatriati.com — оголошення від ріелторів по різних регіонах Грузії;

korter.ge — пропозиції в новобудовах в Батумі, Тбілісі, Гудаурі, Бакуріані;

gancxadebebi.ge — оголошення від приватних власників будинків і квартир у Тбілісі.

Скільки коштують квартири в популярних містах

Житло в Грузії дорожчає через наплив емігрантів, проте ціни залишаються прийнятними навіть у столиці Тбілісі. У першому півріччі 2022 року в Тбілісі попит на квартири в новобудовах преміум-сегмента виріс удвічі, в середньому сегменті — на 95%. Середня ціна квадратного метра в новобудові міста — 1200 доларів. У готових будинках в мальовничому районі можна знайти пропозиції від 700 доларів за квадратний метр.

Однокімнатна квартира на 3 поверсі в старому 8-поверховому будинку продається за 30 тисяч доларів без меблів. Площа житла — 35 кв. м.

Двокімнатну квартиру можна знайти за ціною 42 тисячі доларів — площа такого житла в новобудові — 45 кв. м.

Відремонтовану трикімнатну квартиру в популярному комплексі Дірсі в Тбілісі площею 70 кв. м на 19 поверсі з краєвидом на річку Кура і гори продають за 55 тисяч доларів (786 доларів за «квадрат»). «Трійка» на 81 кв.м в процесі будівництва обійдеться ще дешевше — 51,1 тис. доларів.

В Батумі за півроку зростання продажів нерухомості економ-класу склало 63%, бізнес-класу — 71%, а преміального сегмента — 84%. Середня вартість квадратного метра в новобудові — 873 долари, на вторинному ринку — 621, економ-житло можна знайти за ціною від 400 доларів за «квадрат».

Хоча «однокімнатки» стартують з 20 тисяч доларів, це буде «коробка» без оздоблення відразу після будівельників або економ-житло в старому будинку, яке також потребує ремонту, вартістю від 500 доларів за квадратний метр.

Квартира-студія з краєвидом на море в новому комплексі з виходом на пляж обійдеться в 40 тисяч доларів — площа 27 кв. м.

Двокімнатні іноді можна купити ще дешевше — за 19500 доларів з меблями і технікою. В такому оголошенні говориться, що будинок старий, житло знаходиться на 1 поверсі з 9, загальна площа — 35 кв.м. Але за фотограіями стан квартири — «заходь і живи».

Трикімнатні квартири з краєвидом на море обійдуться від 50 тисяч доларів. Але це голі стіни. Готові 3-кімнатні квартири з меблями в елітних комплексах — від 120 тисяч доларів.

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