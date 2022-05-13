Скільки коштує зняти однокімнатну квартиру в Києві: ціни по районах — Finance.ua

Скільки коштує зняти однокімнатну квартиру в Києві: ціни по районах
Експерти порталу dom.ria.com порахували, скільки квартир пропонують ріелтори та власники в тій чи іншій ціновій категорії, а також з’ясували, які ціни за оренду житла популярні в різних районах столиці.
Найчастіше здається вторинне житло площею від 35 до 50 квадратних метрів із мінімальним набором меблів та техніки в цегляних будинках. Чим вища ціна, тим більше зустрічається варіантів у сучасних житлових комплексах.
Голосіївський район
Найбільший вибір квартир у діапазоні від 10 до 11 тисяч грн. (163 квартири).
Трохи менше варіантів за 12 000–12 900 грн (116 квартир) та за 9 000 — 9 900 грн (111 квартир). Як правило, це житло в сучасних ЖК, з дизайнерським ремонтом та меблями.
При цьому від ціни залежить набір меблів: за 9 тисяч грн більше мінімальної та застарілої. У діапазоні від 8 до 9 тисяч гривень можна знайти 95 варіантів квартир.
Дарницький район
Цей район вважається найдешевшим у плані проживання. І справді — тут можна знайти 5 доволі пристойних варіантів житла до 5 тисяч грн у старих будинках.
Справжній «бум» квартир — у ціновій категорії 10 000-10 900 грн, є 210 варіантів. Також багато варіантів у межах 8-9 тисяч грн (191 квартира).
Тут не так багато житлових комплексів, як у Голосіївському районі. Але ремонти у квартирах сучасні, відповідає і побутова техніка.
Деснянський район
Очевидно, найбільш незатребуваний район з погляду ріелторів. Найбільший вибір квартир — у межах 6 та 7 тисяч грн (19 варіантів). Трохи менше — 15 варіантів — знайшли за 5 000 — 5 900 грн. Здебільшого це вторинне житло із централізованим опаленням неподалік метро. Є 8 квартир до 5 тис. грн.
Дніпровський район
За 9 000 — 9 900 тисяч грн вам надається вибір із 49 квартир, і це максимальна вибірка у ціновій категорії. В основному, це квартири з ЖК «Комфорт Таун» та «Паркові озера».
Трохи менше — 40 квартир — у діапазоні від 8 до 9 тисяч грн. Ще менше (39 квартир) — за 10 000 — 10 900 грн. Також журналісти знайшли 5 квартир, оренда яких коштуватиме 5 тисяч грн на місяць.
Оболонський район
Як і в більшості інших столичних районів, тут найширший асортимент житла — у категорії 8 000 — 8 900 грн. За такі гроші можна обирати серед 94 квартир.
Є й 59 варіантів дешевшого житла — за 7 000-7 900 грн. Квартири з ремонтом та не найдорожчими меблями. До 5 тисяч гривень є два варіанти житла.
Печерський район
Незважаючи на те, що в ціновій категорії від 8 до 9 тисяч гривень можна знайти 20 варіантів житла, за 16-17 тисяч гривень цей вибір вдвічі більший — 41 квартира. Зазначимо, що серед порівняно дорогого житла трапляються досить просторі квартири площею від 45 до 100 квадратних метрів. І не так багато варіантів у житлових комплексах, як у інших районах.
За 15-16 тисяч грн є 29 пропозицій. В економ-сегменті (до 5 тисяч грн.) виявили три квартири.
Подільський район
Цінові пропозиції цього району збігаються з прогнозами експертів — найбільше квартир (26 варіантів) тут можна знайти за 8000-8990 грн. Це житло зі скромним ремонтом для здавання. Вдвічі менше (13 квартир) — у категорії від 12 до 13 тисяч грн. До 5 тисяч грн вдасться винайняти 4 квартири.
Зазначимо, що до порогу в 8 тисяч гривень пропозицій значно менше, ніж від 8 до 13 тисяч гривень.
Святошинський район
Найбільша кількість квартир — у цінових сегментах від 6 до 7 тисяч гривень та від 10 до 11 тисяч гривень (по 37 варіантів). У першій категорії квартири у старих будинках без дорогих ремонтів, але з усім необхідним для життя. І що важливо — у цегляних будинках. Житло дорожче — більш просторе і з великою кількістю меблів та техніки.
На одну більше — 38 пропозицій — можна знайти за 8 000 — 8 900 грн.
Для тих, хто хоче знайти дешевші варіанти, є 9 квартир до 5 тисяч грн.
Солом’янський район
Асортимент квартир у межах 15-16 тисяч грн включає 34 варіанти, і це найбільший серед інших цінових категорій.
Судячи з оголошень, якість житла відповідає ціні. Втім, 33 квартири за 9-10 тисяч грн нічим не гірші. Також на сайті є 6 квартир вартістю до 5 тисяч гривень на місяць.
Шевченківський район
Найбільше квартир — у діапазоні від 12 до 13 тисяч грн (69 пропозицій). Трохи менше можна знайти на 10 000 — 11 000 грн, тут бачимо 53 варіанти.
Починаючи з 10 тисяч грн кількість житла, що здається в оренду, зростає. До 5 тисяч гривень пропонують 6 квартир.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок чи квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви маєте намір зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.