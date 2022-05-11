Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни — Finance.ua

Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни

Вчора 15:00 — Особисті фінанси

В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.

Про це йдеться у дослідженні ЛУН.

Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.

Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області — 90%.

Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.

У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж в інших західних областях, але усе ще є великою часткою відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.

У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі — 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась.

У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста. При цьому аналітики зазначають, що ціни на житло у місті знизилися у середньому на 2%.

У яких областях найбільше зросли ціни:



Хмельницька — тут квартири подорожчали у середньому на 12%;

Львівська: +10%;

Житомирська, Закарпатська: +9%;

Волинська, Івано-Франківська-Вінницька — 8%.

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