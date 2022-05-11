Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни — Finance.ua

В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.
Про це йдеться у дослідженні ЛУН.
Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.
Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області — 90%.
Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.
У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж в інших західних областях, але усе ще є великою часткою відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.
У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі — 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась.
У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста. При цьому аналітики зазначають, що ціни на житло у місті знизилися у середньому на 2%.
У яких областях найбільше зросли ціни:
Хмельницька — тут квартири подорожчали у середньому на 12%;
Львівська: +10%;
Житомирська, Закарпатська: +9%;
Волинська, Івано-Франківська-Вінницька — 8%.
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