Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни

Вчора 15:00Особисті фінанси
1159
В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.
Про це йдеться у дослідженні ЛУН.
Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.
Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області — 90%.
Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.
Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни
У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж в інших західних областях, але усе ще є великою часткою відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.
У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі — 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась.
У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста. При цьому аналітики зазначають, що ціни на житло у місті знизилися у середньому на 2%.
У яких областях найбільше зросли ціни:
  • Хмельницька — тут квартири подорожчали у середньому на 12%;
  • Львівська: +10%;
  • Житомирська, Закарпатська: +9%;
  • Волинська, Івано-Франківська-Вінницька — 8%.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Іпотека на житло в Україні. Безкоштовний каталог 🏡

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.