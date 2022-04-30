Скільки коштує життя в Болгарії: зарплати, ціни на продукти та квартири — Finance.ua

Скільки коштує життя в Болгарії: зарплати, ціни на продукти та квартири

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

У Болгарію від початку повномасштабної війни, за останніми оновленими даними ООН, прибуло понад 201 тис. громадян України. Скільки коштує місяць життя в цій країні — дізналися журналісти Сегодня

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Болгарії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 710 доларів (орієнтовно 20,7 тис. грн), не рахуючи вартості житла.

Ціни на продукти

Моніторинг цін показує, що вартість продуктів у Болгарії вища, ніж, наприклад, у Молдові, проте набагато нижча, ніж у Німеччині.

Для порівняння вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів у Болгарії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

Продукт Ціна продукту в Болгарії (в еквіваленті) Ціна продукту в Україні Молоко, 1л 31,91 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 15,55 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 34,86 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 36,6 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 165,45 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 135,95 грн 120,47 грн Яловича вырізка, 1 кг 210,50 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 28,96 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 42,64 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 16,09 грн 14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок у Болгарії в середньому коштує 86,88 грн, пляшка вина — 132,46 грн.

Чашка капучино в кафе коштуватиме 34,59 грн, а в цілому харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме орієнтовно 165,45 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла можна скористатись сайтами Booking або Airbnb. Знайти безкоштовне житло у Болгарії переселенці з України можуть на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні.

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Болгарії, то журналісти Сьогодні відзначають таку їх вартість:

однокімнатна квартира у центрі міста коштуватиме 7,7 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру — 5,7 тис. грн;

трикімнатна квартира у центрі міста — 13,7 тис. грн;

трикімнатна далі від центру — орієнтовно 9,7 тис. грн.

За даними Airbnb, орендувати житло можна від 300 до 1,5 тис. доларів (8,7 тис. грн — 43,8 тис грн).

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Болгарії коштують у середньому 2,5 тис. грн (основні комунальні послуги у квартирі площею 85 кв. м, включаючи електрику, опалення чи охолодження, воду та вивіз сміття).

Громадський транспорт та мобільний зв’язок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки досить високі:

одноразовий квиток — орієнтовно 26,55 грн;

проїзний на місяць — 827,77 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата при посадці орієнтовно 13,14 грн., кожен наступний кілометр — 12,87 грн. Вартість 1 л бензину — 33,79 грн у середньому.

Вартість мобільного зв’язку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 4,83 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 277 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайтах Jooble або Job Aid For Russian Refugees або ж у спеціальних групах у Facebook.

Зараз у Болгарії пропонують такі вакансії:

покоївка (400 євро або 12800 грн);

офіціант (400 євро або 12800 грн);

водій міжнародних перевезень (2000 євро, або 64 тис. грн);

охорона (1400 євро або 44800 грн).

Станом на 1 січня 2022 року розмір мінімальної зарплати в Болгарії становить 332 євро на місяць (близько 9711 гривень). Середня заробітна плата у цій країні сягає 550 євро на місяць (16 тис. грн).

Допомога біженцям у Болгарії

Відповідно до рішення Ради Міністрів Болгарії № 144 від 10 березня 2022 року «Про надання тимчасового захисту переміщеним особам з України та внесення змін до Національного плану дій з тимчасового захисту в Республіці Болгарія» біженці з України починаючи з 24 лютого 2022 року можуть отримати тимчасовий захист.

Тимчасовий захист у Болгарії надається таким особам, які в’їхали до Болгарії:

громадянам України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, а також членам їхніх сімей;

громадянам інших країн (крім України) та особам без громадянства, які на законних підставах перебували в Україні до 24 лютого 2022 року, а також членам їхніх сімей;

особам з іноземним громадянством або без громадянства, які залишили територію України внаслідок бойових дій та в’їхали та залишалися на території Болгарії, якщо вони прямо заявляють, що хочуть користуватися тимчасовим захистом.

Українцям зі статусом тимчасового захисту надається допомога на проживання та харчування у готелях чи інших приміщеннях, зареєстрованих у Національному туристичному реєстрі. Загальна сума допомоги — 40 левів (664 грн) на особу на добу та харчування (сніданок, обід та вечеря). Допомога надається строком до 3-х місяців.

З червня умови змінюються, і українські біженці, які не мають грошей, щоб оплатити номер у готелі, які не змогли знайти роботу, житимуть у державних, муніципальних установах, найімовірніше, у гуртожитках та на базах. Багатьом нашим співгромадянам доведеться шукати житло самостійно.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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