Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт — Finance.ua

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти Уніан

Житло

Найдорожчим вважається житло у столиці Польщі Варшаві. За однокімнатну квартиру на місяць доведеться заплатити 2000-2500 злотих на місяць, що дорівнює приблизно 13-17 тисячам гривень. На околицях міста можна знайти житло за 950 злотих — приблизно 6500 гривень.

У великих містах, таких як Краків та Познань, оренда однокімнатної квартири коштує приблизно 8-10 гривень, двокімнатної — від 12 тисяч гривень. У невеликих містах, таких як Холм та Бидгощ, однокімнатні квартири здають за 750-800 злотих, тобто приблизно за 6000 гривень. Чим ближче до центру міста, тим дорожча оренда.

Продукти

Їжа складає значну частину витрат у Польщі. У середньому сім’я із двох осіб витратить на їжу від 5500 до 8000 на місяць. За наявності дитини витрати значно збільшаться, оскільки у Польщі досить дороге дитяче харчування.

Багато продуктів у Польщі коштують дешевше, ніж в Україні. Але ціни на яйця та м’ясо вищі за українські. У середньому ціни на продукти у гривневому еквіваленті такі:

філе куряче 1 кг — 150 грн

білий хліб 500 г — 19.04 грн;

яловичина 1 кг — 223.63 грн;

десяток яєць — 46.66 грн.;

молоко 1 л — 16.89 грн;

білий рис 1 кг — 22.26 грн;

сир твердий 1 кг — 152.04 грн;

масло вершкове 200 г — до 48 грн;

олія соняшникова 1 л — до 65 грн;

вермішель 1 кг — 34 грн.;

цибуля 1 кг — 26 грн;

картопля 1 кг — 10.99 грн;

помідори 1 кг — 34.86 грн;

яблука 1 кг — 18.77 грн;

банани 1 кг — 29.76 грн;

цукор 1 кг — 35 грн;

борошно 1 кг — 26 кг.

Зв’язок та транспорт

Інтернет та мобільний зв’язок у Польщі дорожчі, ніж в Україні. Залежно від оператора, мобільний тариф на місяць коштує приблизно 150-200 гривень на місяць. Витрати на інтернет за місяць становлять приблизно 350-400 гривень.

Українці можуть безкоштовно їздити у Польщі поїздами PKP, а також громадським транспортом польських міст та метро Варшави. Отримати безкоштовний квиток можна на касі автовокзалу або залізничного вокзалу. Якщо ж не скористатися такою можливістю, то на громадський транспорт знадобиться близько 600 грн на місяць.

Літр бензину в Польщі коштує близько 4,67 злотих (приблизно 32 грн). Одноразова поїздка громадським транспортом — приблизно 25 грн. Квиток на міжміський автобус коштуватиме 200-350 грн залежно від дальності поїздки.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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