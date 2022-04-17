Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт

Вчора 16:02Особисті фінанси
20219
Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти Уніан.

Житло

Найдорожчим вважається житло у столиці Польщі Варшаві. За однокімнатну квартиру на місяць доведеться заплатити 2000-2500 злотих на місяць, що дорівнює приблизно 13-17 тисячам гривень. На околицях міста можна знайти житло за 950 злотих — приблизно 6500 гривень.
У великих містах, таких як Краків та Познань, оренда однокімнатної квартири коштує приблизно 8-10 гривень, двокімнатної — від 12 тисяч гривень. У невеликих містах, таких як Холм та Бидгощ, однокімнатні квартири здають за 750-800 злотих, тобто приблизно за 6000 гривень. Чим ближче до центру міста, тим дорожча оренда.

Продукти

Їжа складає значну частину витрат у Польщі. У середньому сім’я із двох осіб витратить на їжу від 5500 до 8000 на місяць. За наявності дитини витрати значно збільшаться, оскільки у Польщі досить дороге дитяче харчування.
Багато продуктів у Польщі коштують дешевше, ніж в Україні. Але ціни на яйця та м’ясо вищі за українські. У середньому ціни на продукти у гривневому еквіваленті такі:
  • філе куряче 1 кг — 150 грн
  • білий хліб 500 г — 19.04 грн;
  • яловичина 1 кг — 223.63 грн;
  • десяток яєць — 46.66 грн.;
  • молоко 1 л — 16.89 грн;
  • білий рис 1 кг — 22.26 грн;
  • сир твердий 1 кг — 152.04 грн;
  • масло вершкове 200 г — до 48 грн;
  • олія соняшникова 1 л — до 65 грн;
  • вермішель 1 кг — 34 грн.;
  • цибуля 1 кг — 26 грн;
  • картопля 1 кг — 10.99 грн;
  • помідори 1 кг — 34.86 грн;
  • яблука 1 кг — 18.77 грн;
  • банани 1 кг — 29.76 грн;
  • цукор 1 кг — 35 грн;
  • борошно 1 кг — 26 кг.

Зв’язок та транспорт

Інтернет та мобільний зв’язок у Польщі дорожчі, ніж в Україні. Залежно від оператора, мобільний тариф на місяць коштує приблизно 150-200 гривень на місяць. Витрати на інтернет за місяць становлять приблизно 350-400 гривень.
Українці можуть безкоштовно їздити у Польщі поїздами PKP, а також громадським транспортом польських міст та метро Варшави. Отримати безкоштовний квиток можна на касі автовокзалу або залізничного вокзалу. Якщо ж не скористатися такою можливістю, то на громадський транспорт знадобиться близько 600 грн на місяць.

Як біженцям знайти роботу за кордоном чи в Україні?

Літр бензину в Польщі коштує близько 4,67 злотих (приблизно 32 грн). Одноразова поїздка громадським транспортом — приблизно 25 грн. Квиток на міжміський автобус коштуватиме 200-350 грн залежно від дальності поїздки.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.