Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023

Нерухомість
241
Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023
Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023
Світова інфляція, викликана пандемією коронавірусу й війною в Україні, вплинула на ріст цін у більшості країн світу. Найбільше інфляція змінила ціни на харчові продукти, паливо й енергоносії. Проте ринок нерухомості також зазнає впливу.
У Польщі хвиля українських біженців збільшила попит на житло. У 2022 році українці стали лідерами з купівлі нерухомості в Польщі. На частку наших громадян припадає понад 40% покупок серед іноземців. Кількість українців, які орендують житло, ще вища.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Ринок нерухомості динамічний, тож кількість пропозицій і ціни постійно змінюються. Розповідаємо, скільки коштує оренда житла в Польщі та які зміни нещодавно сталися на ринку нерухомості.

Що відбувається з нерухомістю в Польщі

Останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов’язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, аби знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25% - а це відчутна різниця для поляків.
Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.
Читайте також
Додамо, що сезонність теж впливає на цінову політику. Влітку попит на житло падає, а восени, навпаки, зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін повинен відбутись у вересні-жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.

Кількість квартир, які пропонують в оренду

У червні цього року понад 73 тисячі помешкань пропонували до оренди. Це на 75% більше, ніж у квітні 2022 року, коли Польща спостерігала бум на квартири через хвилю українських біженців.
У першій половині 2023 року в Польщі орендували понад 10 тисяч квартир.

Вартість квартири в Польщі 2023

Ціни невпинно зростали з 2022 року. Дані свідчать, що в січні 2022 року середня вартість оренди в великих містах становила 2242 злотих. У січні 2023 року середня вартість стала 2869 злотих. Отже, середня вартість оренди зросла на 600 злотих.
Найбільший зріст цін стався в Кракові - 31%. Далі йдуть Вроцлав, Познань і Варшава зі збільшенням вартості на 22%.
Площа помешкання безпосередньо впливає на його вартість. Ми покажемо зміни вартості на прикладі квартири площею від 40 до 60 квадратних метрів.
  • Варшава: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році - 4923 злотих;
  • Гданськ: у 2022 — 2442 злотих, у 2023 році - 3170 злотих;
  • Краків: у 2022 році - 2338 злотих, у 2023 році - 3182 злотих;
  • Лодзь: у 2022 році - 1796 злотих, у 2023 році - 2388 злотих;
  • Люблін: у 2022 році -1951 злотих, у 2023 році - 2465 злотих;
  • Познань: у 2022 році -1932 злотих, у 2023 році - 2492 злотих;
  • Вроцлав: у 2022 році -2503 злотих, у 2023 році - 3280 злотих.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.