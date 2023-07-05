Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023 — Finance.ua

Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023 Сьогодні 13:04 — Нерухомість

Скільки коштує житло у Польщі: вартість та зміни на ринку нерухомості 2023

Світова інфляція, викликана пандемією коронавірусу й війною в Україні, вплинула на ріст цін у більшості країн світу. Найбільше інфляція змінила ціни на харчові продукти, паливо й енергоносії. Проте ринок нерухомості також зазнає впливу.

У Польщі хвиля українських біженців збільшила попит на житло. У 2022 році українці стали лідерами з купівлі нерухомості в Польщі. На частку наших громадян припадає понад 40% покупок серед іноземців. Кількість українців, які орендують житло, ще вища.

Ринок нерухомості динамічний, тож кількість пропозицій і ціни постійно змінюються. Розповідаємо, скільки коштує оренда житла в Польщі та які зміни нещодавно сталися на ринку нерухомості.

Що відбувається з нерухомістю в Польщі

Останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов’язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, аби знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25% - а це відчутна різниця для поляків.

Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.

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Додамо, що сезонність теж впливає на цінову політику. Влітку попит на житло падає, а восени, навпаки, зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін повинен відбутись у вересні-жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.

Кількість квартир, які пропонують в оренду

У червні цього року понад 73 тисячі помешкань пропонували до оренди. Це на 75% більше, ніж у квітні 2022 року, коли Польща спостерігала бум на квартири через хвилю українських біженців.

У першій половині 2023 року в Польщі орендували понад 10 тисяч квартир.

Вартість квартири в Польщі 2023

Ціни невпинно зростали з 2022 року. Дані свідчать, що в січні 2022 року середня вартість оренди в великих містах становила 2242 злотих. У січні 2023 року середня вартість стала 2869 злотих. Отже, середня вартість оренди зросла на 600 злотих.

Найбільший зріст цін стався в Кракові - 31%. Далі йдуть Вроцлав, Познань і Варшава зі збільшенням вартості на 22%.

Площа помешкання безпосередньо впливає на його вартість. Ми покажемо зміни вартості на прикладі квартири площею від 40 до 60 квадратних метрів.

Варшава: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році - 4923 злотих;

Гданськ: у 2022 — 2442 злотих, у 2023 році - 3170 злотих;



Краків: у 2022 році - 2338 злотих, у 2023 році - 3182 злотих;



Лодзь: у 2022 році - 1796 злотих, у 2023 році - 2388 злотих;



Люблін: у 2022 році -1951 злотих, у 2023 році - 2465 злотих;



Познань: у 2022 році -1932 злотих, у 2023 році - 2492 злотих;



Вроцлав: у 2022 році -2503 злотих, у 2023 році - 3280 злотих.



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