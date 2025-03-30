Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року — Finance.ua
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Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року

Особисті фінанси
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Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року
Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року, Фото: freepik
В Україні в березні вартість борщу складає 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% - ніж місяць тому.
Про це свідчить дослідження Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що для приготування борщу на 3 л води потрібно: 250 г капусти (12,6 грн), 300 г буряка (8,1 грн), 300 г картоплі (9,69 грн), 200 г моркви (9,47 грн), 150 г цибулі (2,47 грн), 140 г томатної пасти (35,08 грн), 30 мл олії (2,73 грн), 500 г свинячих ребер (97,35 грн), а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

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Експерти додають, що якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн проти 170 грн минулого місяця.
За підрахунками УКАБ:
  • за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала — на 1%;
  • буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць — на 13%;
  • картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%;
  • морква за рік додала 271%, а за місяць — 9,8%;
  • цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала — на 5%;
  • томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць — на 6%;
  • олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць — на 4%;
  • свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна — на 10%.
Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України — на 15,9%.
За даними Держстату, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,2%, зокрема в межах України — на 18,0%, за межі України — на 29,1%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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