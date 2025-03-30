Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року — Finance.ua

Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Скільки коштує приготувати борщ у березні 2025 року, Фото: freepik

В Україні в березні вартість борщу складає 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% - ніж місяць тому.

Про це свідчить дослідження Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що для приготування борщу на 3 л води потрібно: 250 г капусти (12,6 грн), 300 г буряка (8,1 грн), 300 г картоплі (9,69 грн), 200 г моркви (9,47 грн), 150 г цибулі (2,47 грн), 140 г томатної пасти (35,08 грн), 30 мл олії (2,73 грн), 500 г свинячих ребер (97,35 грн), а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Експерти додають, що якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн проти 170 грн минулого місяця.

За підрахунками УКАБ:

за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала — на 1%;

буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць — на 13%;

картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%;

морква за рік додала 271%, а за місяць — 9,8%;

цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала — на 5%;

томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць — на 6%;

олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць — на 4%;

свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна — на 10%.

Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України — на 15,9%.

За даними Держстату, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,2%, зокрема в межах України — на 18,0%, за межі України — на 29,1%.

Економічна Правда За матеріалами:

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