Скільки коштує орендувати квартиру у різних областях України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру у різних областях України (інфографіка) Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати квартиру у різних областях України (інфографіка)

Закарпатська, Полтавська та Тернопільська області ставлять рекорди по зацікавленості в оренді житла. Ціни за оренду у перерахунку у доларах менші ніж до війни майже в усіх регіонах, окрім Полтавської (+307%) і Кіровоградської (+83%), котрі продовжують приймати біженців зі сходу. Детальніше про ринок оренди у липні розповіли аналітики порталу ЛУН.

Ринок оренди

Внутрішні переселенці підтримують високий рівень зацікавленості в оренді квартир в областях віддалених від бойових дій. Рекорди ставлять Закарпатська область +455%, Полтавська +364% та Тернопільська +334% в порівнянні з осінню 2021. Південь втратив свій туристичний сезон, так Одеса демонструє спад зацікавленості в оренді на —80%, а Миколаївська область — аж на —91% менше за показники осені минулого року.

Ціни на оренду

До війни ціни на оренду в Україні фіксувались в гривні, але власники квартир все частіше підвищення цін аргументують саме зміною курсу валют. З останньою зміною офіційного курсу з 29.5грн/$ до 36.6, житло в порівнянні з осінню 2021, сьогодні саме у доларах відчутно дешевше в Київській (—33%), Житомирській (—26%), Тернопільській (—42%), Харківській (—47%), Одеській (—57%), Миколаївській (—29%) та Херсонській (—70%) областях.

Окремо варто відзначити Закарпатську область, що всупереч рекордній зацікавленості демонструє зменшення цін у доларах на —18%. Це пов’язують зі зменшенням на —47% кількості вільних квартир та виїздом частини ВПО з області в інші регіони. Попит збалансувався з пропозицією.

Суттєво подорожчали регіони Полтавської області, де ціна виросла у 4 рази навіть у доларах, та Кіровоградської — майже вдвічі дорожче. Вони й досі приймають велику кількість вимушених переселенців зі сходу.

Ціни на оренду в столиці

За місяць середня ціна на однокімнатну квартиру збільшилась на 1000 грн і становить 9 000. Двокімнатна здорожчала на 2 000 грн і складає 14 000. Трикімнатна додала у ціні +2 100 грн, і тепер в середньому її оренда обійдеться у 22 000 грн. Це пов’язано як з пожвавленням попиту, так і зі зміною курсу валют.

Довідка Finance.ua:

щоб уникнути проблем при оренді, експерти в першу чергу радять не платити посередникам вперед і розраховуватися з власниками житла тільки після підписання договору оренди;

часто наймодавці просять внести заставу в якості гарантії броні. Однак потім вони зникають або віддають квартиру іншим людям, відмовляючись повертати гроші. На 100% убезпечити від подібних проблем може тільки співпраця з великими агентствами нерухомості, які надають повний спектр послуг;



втім, серед ріелторів теж можуть зустрітися шахраї. Якщо ви працюєте з посередником, ніколи не платіть йому вперед. Ріелтор може претендувати на оплату своїх послуг тільки після виконання всіх зобов’язань перед клієнтом. Більше порад читайте тут.



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