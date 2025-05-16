Скільки коштує оренда квартир в Одесі — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартир в Одесі
Перлина біля моря завжди приваблювала українців як для відпочинку так і для життя в цьому місті. Які ж нині ціни на оренду квартири в Одесі, йдеться в нашій статті, там також вказані ціни в інших великих містах.
У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру
В Одесі середня зарплата сьогодні становить 22 500 грн. Оренда житла у місті біля моря коштує значно дешевше, ніж у Києві та Львові. Середня вартість однокімнатної квартири становить 9 тис. грн.
Двокімнатна квартира коштує 12 тис. грн на місяць.
Трикімнатна — 23 тис. грн.
Щоб орендувати однокімнатну квартиру в Одесі, потрібно віддати 36% від середньої місячної зарплати. У пари оренда квартири забиратиме 20% спільного доходу.
Водночас більше як половину середнього заробітку на оренду однокімнатної квартири в Одесі витрачають лише медсестри (51%), няні (57%) та прибиральниці (74%).
Нагадаємо, в 2024 році експерти зазначали, що в Одесі ціни дуже сильно впали.
«Я не памʼятаю, щоб можна було в районі Аркадії купити однокімнатну квартиру за 35 тисяч. Такі ціни зараз існують», — говорила президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
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