Скільки коштує долар для платіжних карток — Finance.ua
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Скільки коштує долар для платіжних карток

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У понеділок курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:25 знизився порівняно з 23 вересня на 24,68 коп. до 38,1904 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,97 коп. до 36,6106 UAH/USD.
Про це повідомляє BIN.ua.
Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 2,76 коп. до 36,2948 UAH/EUR, курс продажу — знизився на 29,36 коп. до 38,0102 UAH/EUR.
Курси іноземної валюти для платіжних карток:
Скільки коштує долар для платіжних карток
Нагадаємо, з 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
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