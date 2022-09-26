Скільки коштує долар для платіжних карток — Finance.ua

Скільки коштує долар для платіжних карток Вчора 13:12

У понеділок курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:25 знизився порівняно з 23 вересня на 24,68 коп. до 38,1904 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,97 коп. до 36,6106 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 2,76 коп. до 36,2948 UAH/EUR, курс продажу — знизився на 29,36 коп. до 38,0102 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

Нагадаємо, з 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Довідка Finance.ua:

У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та тиску на курс гривні.

Що буде з доларом найближчими тижнями.

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