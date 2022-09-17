Що буде з доларом найближчими тижнями — Finance.ua
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Що буде з доларом найближчими тижнями

Фінтех і Картки
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Що буде з доларом найближчими тижнями
Що буде з доларом найближчими тижнями
Навряд чи варто побоюватися, що курс долара у вересні різко злетить. Серйозного та стабільного зростання курсу не відбудеться.
Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пензин, назвавши причини нещодавнього незначного зростання курсу.
На його думку, це збільшення вартості долара було викликано дефіцитом готівкової валюти при зростанні попиту населення на неї. Пояснюється ситуація, що склалася, наближенням зими та опалювального сезону.
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«З наближенням зими все більше українців почали купувати опалювальні та обігрівальні прилади на випадок проблем з теплом і світлом. Бізнес почав нарощувати їх імпорт, на що знадобився долар. Тобто, його курс знову штовхає вгору підвищений попит», — зазначив експерт.
Він упевнений, що цей фактор матиме тимчасовий характер, а тому не варто побоюватися подальшого зростання курсу долара.
За матеріалами:
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