Скільки коштуватиме новий Nissan Qashqai 2024 (фото) — Finance.ua

Скільки коштуватиме новий Nissan Qashqai 2024 (фото) Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Скільки коштуватиме новий Nissan Qashqai 2024 (фото), Фото: Nissan

На європейський ринок невдовзі вийде новий Nissan Qashqai 2024. Популярний компактний кросовер пройшов модернізацію.

Подробиці та ціни моделі розкрили на сайті Motor.es.

Кросовер Nissan Qashqai 2024 легко впізнати за повністю новою передньою частиною з широкою решіткою радіатора й тоненькими світлодіодними фарами.

Фото: Nissan

Салон авто не зазнав суттєвих змін, проте модель отримала нову мультимедійну систему на платформі Google. Лінійку поповнила версія N-Design із фарбованим обвісом кузова, 20-дюймовими дисками й оздобленням інтер'єру алькантарою.

Фото: Nissan

Окрім N-Design, новий Nissan Qashqai пропонуватимуть ще в чотирьох варіантах оснащення — Accenta, N-Connecta, Tekna й Tekna Premium.

Базова версія в ЄС коштує від 31 200 євро, а топова комплектація стартує із 42 850 євро.

Усі модифікації Nissan Qashqai 2024 електрифіковані. Бензинові турбомотори об'ємом 1,3 л та потужністю 140 і 158 к. с. доповнені 12-вольтною «м'якою» гібридною установкою (MHEV).

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Залишається в лінійці й гібрид Nissan Qashqaie-Power зі 190-сильним електромотором і 1,5-літровим бензиновим генератором (він коштує від 36 700 євро).158-сильна версія моделі, як і раніше, може бути повнопривідною.

Уже відомо, що новий Nissan Qashqai в Україні з’явиться в липні.

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