Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди — Finance.ua

Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди Сьогодні 04:44 — Фондовий ринок

Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди

У Пекіні Nissan Motor представив 4 концептуальні автомобілі для китайського ринку, включаючи два електромобілі та два гібриди.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні на автосалоні в Пекіні Nissan Motor представив чотири концептуальні автомобілі, спрямовані на задоволення потреб місцевих споживачів.

Два з цих автомобілів — електричні з акумуляторними батареями, а два — гібриди, які можуть підключатися до електромережі. Ці нові моделі підкреслюють стратегічне бажання Nissan створювати автомобілі, які відповідають унікальним потребам китайських водіїв, особливо щодо електричних автомобілів і програмного забезпечення.

Важливо відзначити, що ці чотири автомобілі були розроблені в співпраці з місцевим партнером автовиробника Dongfeng.

Генеральний директор Nissan, Макото Учіда, підкреслив, що ці нові моделі свідчать про глибоке зацікавлення та зобов’язання компанії відновити і зміцнити свої зв’язки з Китаєм, одним з найважливіших автомобільних ринків у світі.

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