Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди — Finance.ua
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Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди

Фондовий ринок
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Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди
Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи електромобілі та гібриди
У Пекіні Nissan Motor представив 4 концептуальні автомобілі для китайського ринку, включаючи два електромобілі та два гібриди.
Про це повідомляє Reuters.
Сьогодні на автосалоні в Пекіні Nissan Motor представив чотири концептуальні автомобілі, спрямовані на задоволення потреб місцевих споживачів.
Два з цих автомобілів — електричні з акумуляторними батареями, а два — гібриди, які можуть підключатися до електромережі. Ці нові моделі підкреслюють стратегічне бажання Nissan створювати автомобілі, які відповідають унікальним потребам китайських водіїв, особливо щодо електричних автомобілів і програмного забезпечення.
Важливо відзначити, що ці чотири автомобілі були розроблені в співпраці з місцевим партнером автовиробника Dongfeng.
Генеральний директор Nissan, Макото Учіда, підкреслив, що ці нові моделі свідчать про глибоке зацікавлення та зобов’язання компанії відновити і зміцнити свої зв’язки з Китаєм, одним з найважливіших автомобільних ринків у світі.
За матеріалами:
УНН
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