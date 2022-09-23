Скільки коштів знадобиться на відновлення збитків в АПК після війни — Finance.ua

Скільки коштів знадобиться на відновлення збитків в АПК після війни Вчора 13:33 — Аграрний ринок

Аграрний сектор України значно постраждав від воєнних дій: знищені поля, вкрадене зерно та техніка, готова продукція, зруйновані та розграбовані склади, підприємства, тимчасово втрачені території через окупацію. На його відновлення знадобиться понад $30 млрд.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

«Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства», — зазначив Тарас Висоцький.

За його словами відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько $500 млн. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

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«З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні . З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством», — сказав Тарас Висоцький.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Kurkul За матеріалами:

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