Скільки коштів виділили на потреби оборони зі спецрахунку від початку повномасштабної війни — Finance.ua
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Скільки коштів виділили на потреби оборони зі спецрахунку від початку повномасштабної війни

Казна та Політика
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Скільки коштів виділили на потреби оборони зі спецрахунку від початку повномасштабної війни
Скільки коштів виділили на потреби оборони зі спецрахунку від початку повномасштабної війни
Від початку повномасштабної війни з рахунку Національного банку України, відкритого для потреб оборони, було перераховано майже 37,9 млрд грн.
Про це повідомили у Національному банку України.
У листопаді 2024 року ця сума склала понад 57,3 млн грн.
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Станом на 1 грудня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 1,7 млрд грн.

Скільки коштів надійшло на спецрахунок

За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 230 млн грн.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 39,4 млрд грн в еквіваленті.
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З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 18,8 млрд грн в еквіваленті.
За матеріалами:
Укрінформ
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