Скільки коштів спрямували на виплати ВПО минулого місяця — Finance.ua

Скільки коштів спрямували на виплати ВПО минулого місяця Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Скільки коштів спрямували на виплати ВПО минулого місяця

Минулого місяця на виплати внутрішньо переміщеним особам спрямували майже 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Скільки коштів отримали ВПО

Зазначається, що йдеться про допомогу у розмірі 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, та 2 тисячі гривень для всіх інших.

«Таким чином, за жовтень державну допомогу на проживання отримали понад 1 мільйон внутрішніх переселенців на суму майже 2,6 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму понад 33 мільярди гривень.

Довідка Finance.ua:

окрім державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), нещодавно анонсованої урядом, благодійний фонд «Право на захист» почав реєстрацію на отримання грошової допомоги на оренду житла, що фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF);

з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

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