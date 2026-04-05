Скільки коштів потрібно українцям, щоб жити в достатку або вважатися заможним — опитування Вчора 14:11 — Особисті фінанси

На думку українців, щоб «жити добре», одній людині потрібно мати дохід 20−40 тис. грн на місяць. Щоб «жити в достатку», сума доходу має становити 120−200 тис. грн, а для «заможного життя» — понад 400 тис. грн на місяць.

Про це свідчить опитування ГО «Загорій Фаундейшен» та Центру «СОЦИС», пише Work.ua.

Що для українців означає «жити добре» та «жити в достатку»

За результатами дослідження, для більшості українців «жити добре» означає мати стабільну роботу, яка приносить задоволення (61%), стабільний дохід (59%) та спокійне життя без боргів (55%).

При цьому щомісячний дохід для однієї людини повинен становити від 20 тис. до 40 тис. гривень.

«Достаток» українці пов’язують із фінансовою безпекою та ширшими можливостями: стабільний дохід або власний бізнес, заощадження, освіту, подорожі та майнове забезпечення.

Якщо казати про рівень щомісячного доходу чи зарплати однієї людини, рівень «жити в достатку» оцінюють у межах 120−200 тис. грн.

Що українці розуміють під «жити в достатку»

Скільки треба заробляти, щоб вважатися заможним

«Заможне життя» респонденти асоціюють із високим рівнем споживання, фінансовою свободою та можливістю регулярно допомагати іншим значними сумами.

Щомісячний дохід у цьому випадку має перевищувати 400 тис. грн на людину.

Як визначають «жити заможно»

З чим українці пов’язують багатство

Найчастіше багатство українці пов’язують із можливостями та якістю життя: гроші дають більше вибору та знімають обмеження.

Також багатство асоціюють із впливом та суспільним статусом. Водночас чимала частина респондентів пов’язує великі статки з корупцією або «нечесними способами» отримання грошей.

З чим українці асоціюють багатство

Лише 40% українців вважають, що успіх можливий власними зусиллями (переважно «скоріше так», ніж «так, повністю»), тоді як 54% обрали варіанти «скоріше ні» або «неможливо».

Тобто, як зазначають аналітики, впевненості в тому, що правила працюють чесно, немає. Але й повного заперечення теж.

До цього Finance.ua зазначав , що українці майже весь свій місячний бюджет витрачають на товари та послуги першої необхідності, що становить 84% витрат.

У «бажаному» бюджеті українці демонструють прагнення до більш збалансованої структури витрат. Респонденти хотіли б зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 19%, а також підвищити частку заощаджень та інвестицій до 19%.

Також ми писали , що до середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє від 5 435 до 14 490 злотих брутто. Хоча більшість поляків вважають себе представниками цієї групи, реальні доходи часто не підтверджують це.

