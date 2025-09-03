Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони

42
Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони
Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони
Станом на 1 вересня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 5 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 204,5 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НБУ
Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 83,9 млрд грн в еквіваленті.
Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 62,5 млрд грн в еквіваленті.
Загалом з початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 78,8 млрд грн. У серпні 2025 року — майже 9,8 млрд грн.
Зокрема:
  • на потреби Національної гвардії України — понад 1 649 млн грн;
  • Національної поліції України — 1 650 млн грн;
  • Міністерства оборони України — понад 39 332 млн грн (01.08.2025 — майже 106,9 млн грн; 04.08.2025 — 6 312 млн грн);
  • Державної прикордонної служби України — 999,5 млн грн;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 8 200 млн грн (25.08.2025 — було повернуто понад 8 млн грн раніше невикористаних коштів);
  • Державної служби України з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;
Читайте також
  • на потреби РНБО України — майже 100,9 млн грн;
  • Державної спеціальної служби транспорту — понад 233 млн грн;
  • Служби безпеки України — майже 663,6 млн грн (05.08.2025 — майже 90,2 млн грн);
  • військових частин — понад 286,9 млн грн;
  • Головного управління розвідки України — понад 1 404 млн грн;
  • Агенції оборонних закупівель — понад 23 586 млн грн (18.08.2025 — 3 192 млн грн);
  • оборонної роботи обласних військових адміністрацій — понад 502,5 млн грн (29.08.2025 — 50 млн грн).
Нагадуємо, що переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems