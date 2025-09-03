Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони — Finance.ua

Скільки коштів перерахували на спецрахунок НБУ на потреби оборони Сьогодні 09:14

Станом на 1 вересня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 5 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 204,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 83,9 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 62,5 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 78,8 млрд грн. У серпні 2025 року — майже 9,8 млрд грн.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії України — понад 1 649 млн грн;

Національної поліції України — 1 650 млн грн;

Міністерства оборони України — понад 39 332 млн грн (01.08.2025 — майже 106,9 млн грн; 04.08.2025 — 6 312 млн грн);

Державної прикордонної служби України — 999,5 млн грн;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 8 200 млн грн (25.08.2025 — було повернуто понад 8 млн грн раніше невикористаних коштів);

Державної служби України з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України — майже 100,9 млн грн;

Державної спеціальної служби транспорту — понад 233 млн грн;

Служби безпеки України — майже 663,6 млн грн (05.08.2025 — майже 90,2 млн грн);

військових частин — понад 286,9 млн грн;

Головного управління розвідки України — понад 1 404 млн грн;

Агенції оборонних закупівель — понад 23 586 млн грн (18.08.2025 — 3 192 млн грн);

оборонної роботи обласних військових адміністрацій — понад 502,5 млн грн (29.08.2025 — 50 млн грн).

Нагадуємо, що переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням

